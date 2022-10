Czy wyposażenie w autach będzie na abonament? Rozmawiamy z Yvesem Bonnefontem ze Stellantis

Bezpieczeństwo cybertnetyczne i zabezpieczenie naszych samochodów przed atakami jest rzeczywiście bardzo ważne. Przywiązujemy do tego dużą wagę i jak już wspomniałem, często przesyłamy zdalne aktualizacje oprogramowania do naszych aut, a jednym z głównych powodów jest zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Co do sterowania funkcjami samochodu, to uważamy że potrzebny jest balans między fizycznymi przyciskami i obsługą dotykową. To dlatego w naszych modelach nadal można spotkać klasyczne przełączniki, odpowiedzialne za najważniejsze funkcje, do których kierowca powinien mieć natychmiastowy dostęp. To kwestia nie tylko wygody, ale przede wszystkim bezpieczeństwa.

Ponadto pracujemy nad Smart Cockpitem, który, jak już wspominałem, pozwoli na znaczne uproszczenie obsługi samochodu.

No właśnie – wspomniał pan, że wykorzystujecie w tym celu sztuczną inteligencję. Jak dokładnie pomagać ma ona kierowcy?

Zdaniem sztucznej inteligencji jest analizowanie zachowań i przyzwyczajeń kierowcy, aby proponować mu interesującego go w danym momencie funkcje. Przykładowo kierujący lubi słuchać porannych wiadomości konkretnej stacji radiowej w drodze do pracy, ale wracając do domu woli relaksować się przy muzyce streamowanej z telefonu, więc auto podpowie właśnie te źródła dźwięku. System może też proponować nawigowanie do zwykle odwiedzanych przez kierowcę miejsc, eksponować numer telefonu osoby, do której zwykle dzwonimy.