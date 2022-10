Autobusy z wodorowym napędem Toyoty będą produkowane we Włoszech

Toyota i CaetanoBus nawiązały współpracę z wiodącym włoskim producentem autobusów. W 2024 roku firma Industria Italiana Autobus rozpocznie produkcję nowego modelu miejskiego autobusu z elektrycznym napędem zasilanym wodorowymi ogniwami paliwowymi Toyoty. W Europie powstanie nowy model autobusu miejskiego z elektrycznym napędem zasilanym wodorem. Firma CaetanoBus produkująca we współpracy z Toyotą wodorowy autobus miejski H2.City Gold, podpisała umowę z Industria Italiana Autobus (IIA) na uruchomienie we Włoszech produkcji i sprzedaży autobusów miejskich z tego rodzaju napędem. Nowy model wodorowego autobusu miejskiego Zgodnie z porozumieniem, w 2024 roku Industria Italiana Autobus we współpracy z CaetanoBus rozpocznie produkcję modelu autobusu z elektrycznym napędem H2.City Power opartym na ogniwach paliwowych Toyoty. Pojazd będzie przeznaczony na włoski i międzynarodowy rynek. Partnerzy ustalili również, że pod koniec 2022 roku firma IIA wprowadzi do sprzedaży na włoskim rynku model Toyota CaetanoBus H2.City Gold produkowany w Portugalii. Autobus H2.City Gold to pierwszy produkowany w Europie pojazd, który otrzymał technologię wodorową Toyoty. Pojazd o długości 12 metrów mieści 87 pasażerów i porusza się bez emisji spalin, a jedynym produktem ubocznym ogniw paliwowych jest woda. Ogniwa o mocy 60 kW pobierają wodór z 5 312-litrowych zbiorników kompozytowych o łącznej pojemności 37,5 kg wodoru pod ciśnieniem 350 barów. W reakcji wodoru z tlenem powstaje prąd, który zasila jednostkę elektryczną o mocy 245 KM. Pojazd zużywa około 6 kg na 100 km, jego średni zasięg wynosi 400 km, a tankowanie trwa 9 minut. Autobus jest wykorzystywany m.in. na trasach międzymiastowych w Hiszpanii, a także w transporcie miejskim w Barcelonie i podmiejskim na przedmieściach Madrytu. Pojazdem zainteresowane są także władze Parku Narodowego Peak District w Wielkiej Brytanii, który włączył go w pilotażowy program bezemisyjnego transportu zbiorowego w regionie. Współpraca Toyoty z europejskimi producentami autobusów Toyota i CaetanoBus traktują partnerstwo z Industria Italiana Autobus jako ważny krok w rozwoju bezemisyjnego transportu publicznego w Europie i szansę na wejście na kolejny duży rynek w tym regionie. „Włochy są krajem, który kładzie duży nacisk na dekarbonizację transportu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, co szczególnie widać na ulicach miast. Firma IIA to dla nas idealny partner, ponieważ podzielamy tę samą wizję tworzenia bezemisyjnego społeczeństwa w oparciu o innowacje i nowoczesne technologie” – stwierdziła Patricia Vasconcelos, CEO CaetanoBus. „Industria Italiana Autobus to firma o długiej tradycji rozwoju transportu zbiorowego we Włoszech. Spółka istnieje od 1919 roku, a jej priorytetem zawsze była dbałość o potrzeby kraju i rozwój nowoczesnych technologii. Obecnie naszym najważniejszym zadaniem jest realizacja celów transformacji ekologicznej” – dodał Antonio Liguori, prezes i CEO Industria Italiana Autobus. CaetanoBus to portugalski producent autobusów i autokarów, z siedzibą w Vila Nova de Gaia. Należy do niej także marka COBUS, światowy lider w produkcji autobusów lotniskowych. Firma koncentruje się na zelektryfikowanym transporcie od 1980 roku. W grudniu 2020 roku CaetanoBus i Toyota wzmocniły swój strategiczny sojusz, kiedy Toyota Caetano Portugal została bezpośrednim udziałowcem portugalskiego producenta autobusów. Industria Italiana Autobus (IIA) to wiodący włoski producent autobusów i właściciel marki Menarinibus. Główna siedziba firmy mieści się w Bolonii, zaś jej największym zakładem produkcyjnym jest fabryka w Flumeri. Firma zajmuje się projektowaniem, produkcją, sprzedażą i obsługą posprzedażną szerokiej gamy pojazdów od 8 do 18 metrów. Głównymi udziałowcami spółki IIA są rządowa Narodowa Agencja Przyciągania Inwestycji i Rozwoju Przedsiębiorczości Invitalia (42,76% udziałów) oraz firma Leonardo (28,65% udziałów).