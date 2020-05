COVID-19: IVECO wspiera lokalne społeczności w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa w Europie

Turyn, 04 maja 2020 r.

W związku z wpływem wirusa COVID-19 na życie prywatne i zawodowe każdego z nas, wyzwania związane z pomocą humanitarną stają się coraz bardziej naglące. Aby sprostać tym trudnym czasom, IVECO wspiera społeczności, w których działa oraz nieustannie pracuje i prowadzi otwarty dialog mający na celu udzielenie skutecznej pomocy. Dzięki temu zarówno klienci, jak i ich pojazdy mogą nadal pełnić swoje istotne funkcje i przyczyniać się do efektywnego działania łańcucha dostaw.

Marka IVECO wspiera wiele lokalnych inicjatyw w całej Europie, aby stawić czoła wyzwaniom wynikającym z pandemii. Thomas Hilse, prezes marki IVECO, powiedział: „Marka IVECO, jako jeden z największych na świecie producentów samochodów ciężarowych oraz autobusów, ma świadomość ciążącej na niej odpowiedzialności społecznej. Nasze pojazdy umożliwiają transport kluczowych towarów i pomagają chronić społeczności lokalne na całej planecie. Wspierają również globalną produkcję żywności i budowę najważniejszej infrastruktury. Pozostaniemy po stronie naszych społeczności, zapewniając im wsparcie: ponieważ tylko razem będziemy niepokonani.”

W Rumunii firma IVECO udostępniła władzom swoją flotę pojazdów demonstracyjnych. Pierwsze trzy samochody dostarczono do RUMUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA: dwa wyposażono w chłodnie, a w jednym umieszczono izolowany termicznie pojemnik przeznaczony do transportu sprzętu medycznego. Dwa z tych pojazdów napędzane są sprężonym gazem ziemnym (CNG), a przedsiębiorstwo ENGIE Romania zaoferowało bezpłatne dostawy paliwa w okresie użytkowania tych samochodów przez CZERWONY KRZYŻ. Czwarty pojazd udostępniono Grupie Społecznej Galati (Galati Community Group) do transportu żywności oraz środków sanitarnych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

W Hiszpanii fabryki IVECO wykorzystują swoje drukarki 3D do produkcji masek ochronnych. W ciągu tygodnia ponad 400 sztuk dostarczono do szpitali, Czerwonego Krzyża, domów opieki oraz policji. Firma IVECO w Hiszpanii przekazała również środki ochrony osobistej, takie jak maseczki i rękawiczki, władzom lokalnym w Madrycie oraz w regionie Castilla i León. W ramach ostatniej darowizny każdy zakład przekazał 1600 maseczek chirurgicznych oraz 200 masek FFP2.

We Włoszech firma IVECO udostępniła do końca listopada 2020 r. pięć samochodów Daily na rzecz biura Czerwonego Krzyża w Piemoncie. Pojazdy zostały przygotowane, zdezynfekowane i przekazane jako pomoc w walce z rozprzestrzenianiem się COVID-19. IVECO udostępnia również bezpłatnie trzy samochody na potrzeby wsparcia działalności organizacji non-profit „Soccorso dell’Ordine di San Giovanni in Italia” (Sezione di Ciriè).

W Finlandii Szpital Uniwersytecki w Helsinkach otrzymał od IVECO do dyspozycji na okres trzech miesięcy fabrycznie nową karetkę pogotowia IVECO Daily. Karetka będzie służyła do transportowania pacjentów z COVID-19 do szpitali.

W Polsce trzy szpitale w Warszawie otrzymały od IVECO Poland 790 polipropylenowych kombinezonów zapewniających ochronę całego ciała. Kombinezony trafiły do personelu medycznego każdego szczebla, pełniącego służbę na oddziałach z wykrytymi przypadkami COVID-19.

Na koniec, wspierając wysiłki logistyków zmierzające do zapewnienia ciągłości działania łańcucha dostaw, wszyscy autoryzowani dealerzy oraz warsztaty IVECO pozostają do ich dyspozycji. Technicy i mechanicy IVECO dokładają starań, aby zapewnić klientom jak najlepszy poziom usług. Tam, gdzie jest to możliwe, przeprowadzają zdalną diagnozę i naprawę pojazdów IVECO S-WAY oraz Nowy Daily, dzięki czemu są one w ciągłym ruchu, a wizyty w warsztacie nie są konieczne. Aby przepisy sanitarne były ściśle przestrzegane, w sytuacjach niezwiązanych z nagłymi awariami, IVECO zaleca klientom umawianie wizyt w najbliższym warsztacie. W sytuacji awaryjnej placówki IVECO odpowiedzą tak szybko, jak będzie to możliwe. W przypadku napraw tego rodzaju IVECO będzie wspierać swoich klientów za pośrednictwem usługi Assistance Non Stop.

