CNH Industrial ogłasza dwutygodniowe zawieszenie operacji montażu w Europie w związku z pandemią COVID-19

Londyn, 25 marca 2020 r.

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) poinformowała w piątek 20 marca, że ze względu na zakłócenia w łańcuchu dostaw spowodowane zagrożeniem chorobą COVID-19 w Europie zawiesza większość operacji montażu w swoich europejskich zakładach na okres dwóch tygodni. Zawieszenie to dotyczy zakładów Spółki produkujących maszyny rolnicze i budowlane oraz pojazdy użytkowe i specjalne. Większość fabryk podzespołów będzie funkcjonować nadal — ale z mniejszą intensywnością oraz rygorystycznie przestrzegając zarządzeń krajowych służb sanitarno-epidemiologicznych — aby zapewnić kontynuację dostaw do zakładów produkcyjnych Spółki znajdujących się poza Europą. Europejskie magazyny części oraz większość placówek dealerskich również pozostanie otwarta, aby utrzymać niezakłóconą obsługę klientów. CNH Industrial prowadzi ścisłe konsultacje ze związkami zawodowymi i radami zakładowymi w sprawie tymczasowego zamykania i ponownego otwierania zakładów.

„Spółka bardzo poważnie traktuje zdrowie i dobrostan wszystkich swoich pracowników. Wdrażamy wszelkie środki służące zapewnieniu im ochrony, a także pomagające w ograniczaniu rozprzestrzeniania się pandemii” — powiedział Hubertus Mühlhäuser, dyrektor generalny CNH Industrial. „Decyzja o zamknięciu naszych europejskich montowni na dwa tygodnie jest podyktowana zakłóceniami w naszym europejskim łańcuchu dostaw, które nie pozwalają na sprawne funkcjonowanie. W okresie tych tymczasowych przestojów będziemy również przeprowadzać dalsze kompleksowe dezynfekcje i dokładne czyszczenie” — podsumował dyrektor Mühlhäuser.

Oprócz zastosowania wyżej wymienionych środków oraz utrzymania rozwiązań już wdrożonych w placówkach i zakładach Spółki na całym świecie, CNH Industrial powołała także globalny zespół zadaniowy ds. COVID-19, który stale monitoruje sytuację na wszystkich rynkach, na których działa firma. Zespół ten będzie wprowadzał dalsze niezbędne środki, reagując jednocześnie na popyt zgłaszany przez docelowych klientów oraz zapotrzebowanie na serwis dóbr kapitałowych o krytycznym znaczeniu dla ich działalności.

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) jest globalnym liderem w sektorze dóbr kapitałowych,z ugruntowanym doświadczeniem branżowym, szeroką ofertą produktów i przedstawicielstwami na całymświecie. Każda z marek należących do Spółki cieszy się międzynarodową renomą w poszczególnychsektorach: Case IH, New Holland Agriculture i Steyr ― ciągniki i maszyny rolnicze; Case i New HollandConstruction ― maszyny do robót ziemnych; Iveco ― pojazdy użytkowe; Iveco Bus i Heuliez Bus ―autobusy i autokary; Iveco Astra ― pojazdy przeznaczone do eksploatacji w kamieniołomach i na placachbudowy; Magirus ― pojazdy pożarnicze; Iveco Defence Vehicles ― pojazdy dla wojska i służb obronycywilnej oraz FPT Industrial ― silniki i układy przeniesienia napędu. Więcej informacji znajduje się nastronach korporacyjnych Grupy: www.cnhindustrial.com

Kontakt:

Komunikacja korporacyjna

Email: mediarelations@cnhind.com

Relacje inwestorskie

Email: investor.relations@cnhind.com