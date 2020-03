Volvo Cars i Polestar przywracają produkcję w Chinach, zakłady w Szwecji i USA mają 20 dni przerwy

Głównym celem naszej firmy jest zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich pracowników. Już wcześniej organizacja podjęła środki ostrożności takie jak ograniczenie podróży służbowych. Krótkotrwała przerwa w produkcji Obecnie istnieje potrzeba zdecydowanych środków w walce z rozprzestrzeniającym się wirusem. Firma wdraża okresowe procedury dystansu społecznego. Oznacza to zamknięcie produkcji w Europie i USA, i przeniesienie pracy biurowej do domu tam, gdzie to możliwe. Zakład w Belgii pozostanie zamknięty do 5 kwietnia. Zakłady w Szwecji i USA zostaną zamknięte między 26 marca a 14 kwietnia. Wielu pracowników biurowych będzie pracować z domu od 26 marca, a godziny ich pracy ulegną skróceniu. Te działania te mają na celu także utrzymanie miejsc pracy i umożliwią Volvo Cars powrót do normalnej produkcji, gdy tylko będzie to możliwe i bezpieczne. Dobre wiadomości z Chin Na początku tego miesiąca Volvo Cars ponownie otworzyło swoje fabryki w Chinach. Są tam trzy zakłady produkujące samochody i jeden wytwarzający silniki. Wraca także ruch w salonach, a chiński rynek motoryzacyjny wraca do normalnego funkcjonowani. Firma odnosi korzyść ze swojego modelu biznesowego, który jest globalnie zrównoważony. Naszym głównym celem jest zdrowie naszych pracowników i przyszłość naszej firmy. Dzięki skutecznym programom pomocowym wielu państw, byliśmy w stanie szybko wdrożyć nowe procedury – powiedział Håkan Samuelsson, prezes Volvo Cars. Kto ma przerwę? Nowa 20-dniowa przerwa w produkcji obejmie wszystkie fabryki w Szwecji. Dotyczy to głównej fabryki aut w Torslandzie koło Goeteborga, oraz zakłady w Skövde i Olofström. W tym samym czasie przerwa zostanie wdrożona w amerykańskiej fabryce w Karolinie Południowej. Do 5 kwietnia przerwę produkcyjną ma zakład w belgijskim mieście Ghent. Zmiana organizacji pracy biurowej zostanie czasowo wprowadzona w szwedzkiej centrali firmy, ale także w Ghent i na rynkach lokalnych.