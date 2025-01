Chiny i Korea wyprzedzą Japonię?

W najnowszym raporcie „Development Trends of Solid-State Battery Market (2025)” TrendForce podaje, że japoński rząd dąży do komercjalizacji baterii półprzewodnikowych (ASSB) do roku 2030. Ponadto w ostatnich latach politycy zwiększyli fundusze na badania i rozwój. Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI) ogłosiło „Program zapewnienia dostaw baterii” w 2024 r. i zatwierdziło w sumie cztery duże projekty badawczo-rozwojowe dotyczące ASSB do końca roku, z maksymalną dotacją w wysokości około 660 mln USD.

TrendForce podkreśla, że Japonia pokłada duże nadzieje w technologii ASSB, która jest o klasę lepsza od tradycyjnej ciekłej baterii litowej i może potencjalnie wejść do komercjalizacji.

TrendForce komentuje, że Japonia, która jako pierwsza skomercjalizowała ciekłe baterie litowe na świecie i kiedyś odpowiadała za ponad 90% globalnego udziału w rynku, do 2015 roku zdołała zdobyć ponad 50% udziału w rynku akumulatorów samochodowych. Niemniej jednak japońscy producenci zostali stopniowo wyprzedzeni przez swoich kolegów z Chin I Korei Południowej. Odbyło się to w związku z szybką ekspansją rynków akumulatorów samochodowych i magazynowania energii w ostatnich latach, a obecnie stanowią mniej niż 6% udziału w rynku samochodowych akumulatorów litowych.

„Japonia ma nadzieję odzyskać dominację na rynku dzięki technologii akumulatorów nowej generacji. W marcu 2024 r. METI ogłosiło „Program zapewnienia dostaw akumulatorów”, w ramach którego dotacja w wysokości 2,24 miliardów dolarów zostanie przeznaczona na rozwój lokalnego łańcucha przemysłu pojazdów elektrycznych, a także technologii ASSB. Według statystyk, METI zatwierdziło w 2024 r. łącznie cztery projekty badawczo-rozwojowe, w tym projekty Toyoty, Idemitsu, Mitsui Kinzoku i TK Works, w celu wsparcia prac badawczo-rozwojowych nad materiałami związanymi z ASSB i przełomami w technologii produkcji” – podaje TrendForce w raporcie.

Według danych przedstawionych przez TrendForce, Japonia posiada najwięcej patentów związanych z ASSB na świecie i w ostatnich latach stale tworzyła łańcuch dostaw w nadziei na realizację masowej produkcji.

Jednak zdaniem analityków, Chiny, Korea Południowa, Europa i Stany Zjednoczone są również zaangażowane w aktywny rozwój tej nowej technologii, co stopniowo zaostrza konkurencję w zakresie komercjalizacji ASSB. Japońscy producenci prawdopodobnie jako pierwsi zastosują ASSB w pojazdach elektrycznych ze względu na ich przewagę techniczną. Chociaż według ekspertów Japończycy tylko nieznacznie wyprzedzają chińską i południowokoreańską myśl technologiczną pod względem komercjalizacji.

Według TrendForce wniosek na temat tej sytuacji jest jeden. Ustabilizowanie wiodącej pozycji Japonii na rynku ASSB w dłuższej perspektywie będzie bardzo trudnym zadaniem. W przeciągu kilku lat to Chiny i Korea Południowa mogą wieść prym w tej gałęzi przemysłu technologicznego.

Źródło: evertiq.pl