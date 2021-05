Chiński producent z branży motoryzacyjnej otworzy zakład w Poznaniu

W nowej fabryce firmy Tuopu wytwarzane będą podzespoły do samochodów elektrycznych. Łączne nakłady na inwestycję sięgną 30 mln EUR. W poznańskim zakładzie inwestor planuje zatrudnić 450 osób.

Toupu współpracuje ze światowymi liderami z branży motoryzacyjnej, m.in. Audi, BMW, Fiat-Chrysler, GM, Geely, Ford, Mercedes-Benz, Porsche czy Volkswagen.

Zakład w Polsce będzie produkował ramy pomocnicze dla samochodów elektrycznych. Obiekt o powierzchni ponad 30 tys. m kw. powstanie na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W fabryce ma działać wysoko zrobotyzowana linia spawalnicza. Dzięki inwestycji, zatrudnienie znajdzie docelowo 450 osób, ale jeszcze w tym roku firma planuje zatrudnić 20 pracowników. Chiński inwestor szuka m.in. wykwalifikowanych specjalistów, inżynierów, ale też sprawnego zespołu wspierającego procesy operacyjne.

Co szczególnie istotne, inwestor wciąż aktywnie poszukuje lokalnych poddostawców – podkreśla w komunikacie PAIH, które zapewniło spółce wsparcie w realizacji projektu.

Ningbo Tuopu Group jest notowana na giełdzie w Szanghaju. Siedziba firmy mieści się w Ningbo w Chinach – tam znajduje się też jedno z centrów badawczo-rozwojowych, które wspiera projekty firmy na całym świecie. Oprócz tego, fabryki, biura i centra B+R Tuopu działają w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii, Malezji, a w Europie – w Szwecji, Niemczech i Francji.

– Zakład w Poznaniu to pierwsza fabryka firmy w Europie. Co ciekawe, wśród inwestorów chińskich obserwujemy duże zainteresowanie poddostawców części samochodowych, ale i producentów baterii i ich podzespołów do pojazdów EV. Mam nadzieję, że decyzja Tuopu będzie bodźcem dla kolejnych inwestorów, którzy rozważają realizację swoich projektów w Polsce. Z każdym miesiącem tych argumentów za Polską nam zresztą przybywa – mówi Marcin Fabianowicz, zastępca dyrektora Centrum Inwestycji w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

