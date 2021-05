Daimler i Volvo wyprodukują wodorowe ogniwa paliwowe

Spółka Daimler Truck AG i Volvo Group przedstawiły dziś strategię nowej spółki joint venture cellcentric, która zajmie się rozwojem, produkcją i sprzedażą systemów ogniw paliwowych.

Spółka joint venture Daimlera i Volvo – cellcentric – ma ambicje, by stać się jednym z wiodących na świecie producentów systemów ogniw paliwowych, przede wszystkim do wykorzystania w samochodach ciężarowych do transportu dalekobieżnego, choć systemy te będą oferowane również do innych zastosowań.

Volvo. cellcentric planuje uruchomienie w 2025 roku jednego z największych w Europie zakładów seryjnej produkcji systemów ogniw paliwowych – informują Daimler

W opinii partnerów joint venture, ciężarówki z elektrycznym napędem akumulatorowym i z napędem wodorowym uzupełniają się wzajemnie, odpowiednio do rodzaju eksploatacji u poszczególnych klientów – im lżejszy ładunek i mniejsza odległość przejazdu, tym częściej zastosowanie znajdzie napęd akumulatorowy. W przypadku cięższych ładunków i większych odległości preferowane będą raczej ogniwa paliwowe.

Najwięksi europejscy producenci samochodów ciężarowych – wspierani również przez Daimler Truck AG i Volvo Group – wzywają do wybudowania w Europie około 300 wysokowydajnych stacji tankowania wodoru dla ciężkich pojazdów użytkowych do 2025 r. oraz około 1000 stacji tankowania wodoru najpóźniej do 2030 r. Wspólna inicjatywa ma na celu wykorzystanie wodoru, jako nośnika ekologicznej energii elektrycznej do zasilania elektrycznych ciężarówek do transportu dalekobieżnego – kluczowego elementu dekarbonizacji drogowego transportu towarowego.

Obaj udziałowcy spółki cellcentric wzywają do stworzenia w Unii Europejskiej jednolitych ram regulacyjnych, które przyspieszą wdrożenie wodorowych ogniw paliwowych. Mają one ponadto zrównać to rozwiązanie techniczne z konwencjonalnymi napędami pod względem kosztów, a w konsekwencji uczynić je ekonomiczną alternatywą dla klientów z segmentu samochodów ciężarowych – czytamy w komunikacie.

W kierunku seryjnej produkcji systemów ogniw paliwowych i samochodów ciężarowych z napędem na ogniwa paliwowe

cellcentric opracowuje obecnie plany produkcji wielkoseryjnej i w 2022 r. planuje ogłoszenie decyzji o lokalizacji zakładu. Ważnym krokiem na drodze do produkcji seryjnej jest aktualnie przygotowanie produkcji przedseryjnej w nowym zakładzie w Esslingen koło Stuttgartu. Równolegle cellcentric zwiększa bieżącą produkcję prototypów.

Daimler Truck AG i Volvo Group zamierzają rozpocząć testy samochodów ciężarowych na ogniwa paliwowe z udziałem klientów za około trzy lata, a ich produkcję seryjną w drugiej połowie obecnej dekady. Wszelkie działania przedsiębiorstw związane z pojazdami odbywają się niezależnie od siebie. W tym zakresie Daimler Truck AG i Volvo Group pozostają konkurentami. Dotyczy to całego portfolio pojazdów i produktów, a szczególnie integracji ogniw paliwowych w pojazdach.

Wspólne przedsięwzięcie w dziedzinie ogniw paliwowych

Daimler Truck AG i Volvo Group utworzyły spółkę cellcentric 1 marca 2021 r. Volvo Group nabyła 50 procent udziałów w istniejącej spółce Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG za sumę ok. 0,6 miliarda euro w formule bez zadłużenia i bez środków pieniężnych (cash free ‒ debt free). Daimler Truck AG i Volvo Group zawarły wiążące porozumienie o utworzeniu spółki joint venture w listopadzie 2020 r. Wstępne, niewiążące porozumienie podpisano już w kwietniu tego samego roku.

Ponad 300 wysoko wykwalifikowanych specjalistów skupionych w interdyscyplinarnych zespołach pracuje dla cellcentric w placówkach w Nabern, Stuttgarcie (Niemcy) i Burnaby (Kanada). Uzyskali oni dotąd około 700 indywidualnych patentów, co potwierdza wiodącą rolę firmy w rozwoju technicznym.

Źródło: www.evertiq.pl