Chiński gigant rusza z masową produkcją w Polsce

Pełne moce produkcyjne zakładu w Prusicach mają być zdolne do wytwarzania 40 tys. ton elektrolitu, co w skali roku powinno wystarczyć do zasilenia ok. 500 tys. baterii.

„Nasz zakład w Prusicach będzie wytwarzać produkty, które zasilą aż pół miliona aut elektrycznych rocznie. Oznacza to, że zostaniemy jednym z czołowych dostawców elektrolitu do baterii litowo-jonowych na świecie. W związku z tym pragniemy mieć realny wpływ na kształtowanie rynku e-mobility.” – mówiła cytowana na LinkedInie Agnieszka Ura, Dyrektor jakości w GTHR.

Budowa zakładu produkcyjnego w Prusicach ruszyła w 2020 roku, a wartość inwestycji oszacowano na 66 mln USD. Jest to pierwsze przedsięwzięcie GTHR w Europie. Na oficjalnej stronie internetowej producenta możemy przeczytać, że pozostałe trzy zakłady firmy znajdują się w Chinach. Siedziba główna mieści się w Zhangjiagang, w prowincji Jiangsu, gdzie produkowane są elektrolit i silanowe środki wiążące. Drugi zakład produkujący elektrolit funkcjonuje w chińskim mieście Ningde, w prowincji Fujian. Trzeci zakład jest wciąż w trakcie budowy w mieście Zigong, w prowincji Sichuan.

Inwestycja GTHR Guotai-Huarong (Poland) sp. z o. o. powstała ze współpracy pomiędzy Zhangjiagang Guotai-Huarong New Chemical Materials Co., Ltd. Oraz chińskim Jiangsu Runtai Chemical Co., Ltd.

„Dostrzegamy rosnącą rolę Polski w łańcuchu dostaw baterii litowo-jonowych. Dlatego właśnie tutaj zdecydowaliśmy się zbudować nasz pierwszy zakład w Europie. Ilość naszego surowca używana w jednej baterii samochodu osobowego to ok. 80 kg, co oznacza, że roczna wielkość produkcji naszej fabryki zasili ok. pół miliona samochodów. Inwestycja w Prusicach pozwoli nam umocnić pozycję jednego z wiodących globalnych dostawców elektrolitu i tworzyć dzięki temu zrównoważoną przyszłość. Jestem przekonany, że dzięki wysoce wyspecjalizowanemu zespołowi, który udało nam się zgromadzić na Dolnym Śląsku, będziemy dalej konsekwentnie realizować ambitne cele rozwojowe” – mówi Wang Yiming, prezes zarządu Guotai-Huarong (Poland).

Wytworzony w nowym zakładzie w Prusicach elektrolit ma zostać dostarczony między innymi do LGESWA Energy Solution Wrocław, CATL (Niemcy) czy FREYR Battery Norway.

Jak informuje GTHR na swojej stronie, w polskim zakładzie zatrudnionych jest już około 120 osób. Wciąż prowadzone są dalsze rekrutacje.

Założone w 2000 roku Zhangjiagang Guotai-Huarong New Chemical Materials Co., Ltd. to zaawansowana technologicznie firma produkująca krzemowy materiał organiczny i elektrolit. Jest jednym z trzech największych dostawców elektrolitu do baterii litowo-jonowych na świecie.

