Chińczycy zdobywają Europę

Chińscy producenci aut powinni podlegać tym samym cłom podczas eksportu swoich samochodów do Europy, co europejskie marki wysyłające swoje samochody do Chin – powiedział Carlos Tavares. Szef koncernu Stellantis podczas paryskiego Motor Show zwrócił uwagę, że chińskie koncerny płacą cła w wysokości 10 % sprzedając auta do Unii Europejskiej, natomiast Europa płaci cła od 15 do 25 % za taką samą sprzedaż aut na rynek chiński.