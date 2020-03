Bosch stworzył szybki test na COVID-19

Nowy, w pełni zautomatyzowany szybki test COVID-19 firmy Bosch , ma pomóc placówkom medycznym w diagnozowaniu choroby w krótkim czasie. Szybki molekularny test diagnostyczny działa na urządzeniu do analizy Vivalytic firmy Bosch Healthcare Solutions .

Koronawirus SARS-CoV-2 stanowi poważne wyzwanie dla systemów opieki zdrowotnej i instytucji medycznych na całym świecie. Zdolność do szybkiego diagnozowania wirusa jest nieocenioną pomocą w ograniczaniu jego wykładniczego rozprzestrzeniania się w wielu krajach.

Chcemy, aby szybki test Bosch COVID-19 miał wkład w jak najszybsze powstrzymanie pandemii koronawirusa. Przyspieszy on identyfikację i izolację zakażonych pacjentów. dr Volkmar Denner prezes Zarządu Bosch

Szybsza pewność, wolniejsze rozprzestrzenianie się

Szybki test, opracowany w ciągu zaledwie sześciu tygodni, ma wykryć zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u pacjentów w czasie krótszym niż dwie i pół godziny – od momentu pobrania próbki do momentu otrzymania wyniku. Kolejną zaletą testu ma być to, że można go wykonać bezpośrednio w punkcie opieki medycznej.

Eliminowałoby to konieczność transportu próbek i oszczędzało cenny czas. Oznacza również, że pacjenci szybko zyskaliby pewną informację o swoim stanie zdrowia, co umożliwiłoby natychmiastową identyfikację i izolację osób zakażonych. Przy obecnie używanych testach, pacjenci zwykle muszą czekać od jednego do dwóch dni na wynik.