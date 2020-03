MPK Świdnica odbiera Volvo 7900 electric

Świdnica już niedługo doczeka się swoich pierwszych elektrobusów. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne jest w trakcie odbioru dwóch Volvo 7900 electric. Pojazdy po wdrożeniu do eksploatacji będą obsługiwały linie nr 1 i 6.

Powoli zbliża się dostawa elektrycznych Volvo do Świdnicy. Będzie to finał umowy, którą MPK podpisało z producentem we wrześniu 2019 r. Kontrakt opiewa na 5 606 000 PLN brutto.

Do Świdnicy zostaną dostarczone dwa autobusy Volvo 7900 Electric, każdy o długości 12 metrów, mogące pomieścić ponad 70 pasażerów – w tym 32 na miejscach siedzących. Volvo zastosowało już znane w Świdnicy fotele Kiel Ideo. Prawdopodobnie 10 siedzeń jest dostępnych z niskiej podłogi.

Naturalną wentylację przestrzeni pasażerskiej zapewniają uchylne okna boczne, wentylatory sufitowe oraz szyberdachy. Klimatyzację oparto na dwóch agregatach. Pierwszy jest odpowiedzialny wyłącznie za schładzanie przestrzeni pasażerskiej. Natomiast drugi jest do dyspozycji kierowcy. Nie zabrakło oczywiście monitoringu oraz gniazd USB dla pasażerów.

System informacji pasażerskiej oparto na rozwiązaniach firmy R&G Plus z Mielca. Składa się on z czterech zewnętrznych tablic diodowych o wysokiej rozdzielczości. I już tutaj mamy nowość od mieleckiego producenta. Zamontowano tablice, które prezentują informację w dwóch kolorach. Numer linii jest wyświetlany na biało, a kierunek na w kolorze bursztynowym.

Dodatkowo mamy jedną tablicę z lewej strony, która prezentuje wyłącznie numer linii. W środku znajdziemy LCD 38″, czyli nic innego jak tzw. “e-koraliki”. Nie mogło oczywiście zabraknąć głosowych zapowiedzi przystanków. Ciekawostką są także kasowniki KRG8. Prócz kasowania biletów papierowych oraz elektronicznych mają także czytnik do dokonywania płatności bezgotówkowych.

Świednica to już kolejne miasto w Polsce któe postawiło na zelektryfikowane miejskie autobusy Volvo. Hybrydy, elektryczne hybrydy i pojazdy całkowicie elektryczne z fabryki we Wrocławiu jeżdżą już w Inowrocławiu, Sosnowcu, Krakowie, Tarnowskich Górach, Jeleniej Górze, Koszalinie, Białymstoku, Krośnie, Lesznie, Grudziądzu, Ełku, Kędzierzynie Koźlu, Świerklańcu i Warszawie. Do tej pory Volvo na całym świecie dostarczyło operatorom transportu publicznego ponad 4 tys. zelektryfikowanych autobusów.



Źródło: www.infobus.pl