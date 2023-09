BMW buduje centrum logistyczne dla akumulatorów wysokonapięciowych

Budowa centrum pod Lipskiem ma zakończyć się w połowie 2024 roku

Grupa BMW podała w oświadczeniu prasowym że zamierza kontynuować inwestycje w produkcję e-komponentów w fabryce w Lipsku. Obecnie podpisano umowę dzierżawy terenu poza terenem zakładu, na północnym obszarze przemysłowym, na którym znajduje się również obecny zakład. Nowa działka do użytku BMW obejmuje łącznie 12 hektarów, z których osiem zostanie zagospodarowanych w pierwszym etapie budowy. W ten sposób powstanie hala logistyczna dla obecnych akumulatorów wysokonapięciowych piątej generacji oraz budynek biurowy, które mają zostać ukończone w połowie 2024 roku.

Aby uczcić rozpoczęcie budowy Centrum Zaopatrzenia Północ, Petra Peterhänsel, Dyrektor Zakładu, Jens Köhler, Przewodniczący Rady Zakładowej, Frank Hager, Kierownik Produkcji Akumulatorów Wysokonapięciowych, Clemens Schülke, Burmistrz i Radny ds. Biznesu, Pracy i Cyfryzacji Miasta Lipska oraz Anja Hähle-Posselt, Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Miasta Lipska, wraz z Karstenem Dickerboomem, reprezentującym firmę budowlaną Max Bögl Stiftung & Co KG, dokonali symbolicznego wbicia łopaty.

„W dzisiejszych czasach produkcja samochodów jest tak samo częścią gospodarczego DNA Lipska, jak targi. Cieszymy się, że już i tak silny węzeł produkcyjny będzie się dalej rozwijał. Co więcej, nacisk zostanie położony na przyjazność środowisku. Dzięki temu rozwojowi BMW wysyła wyraźny sygnał dotyczący Lipska jako bazy i elektromobilności. Cieszymy się, że możemy współpracować z firmą i wspierać pozytywny rozwój tych obszarów” – powiedział burmistrz Clemens Schülke.

Na pierwszym etapie budowy powstanie magazyn, dwukondygnacyjny budynek biurowy oraz tunel przeładunkowy o łącznej powierzchni 38 000 m2. Planowany jest również drugi etap budowy, którego łączna wartość wyniesie aż 100 milionów euro. Po zakończeniu wszystkich prac budowlanych nowe budynki w Centrum Zaopatrzenia Północ zapewnią miejsca pracy dla około 500 pracowników.

BMW Group dąży do tego, aby do 2026 r. co najmniej jeden na trzy sprzedawane samochody był w pełni elektryczny, więc zapotrzebowanie na akumulatory wysokonapięciowe wzrośnie. Fabryka w Lipsku dostarcza jeden na trzy moduły akumulatorowe do w pełni elektrycznych pojazdów Grupy BMW. Należą do nich BMW iX1, BMW i5 oraz BMW iX. Wraz z nową halą jako centrum logistycznym dla akumulatorów wysokonapięciowych, Plant Leipzig przyjmuje jeszcze pogłębia swoją rolę w zaopatrywaniu pojazdów BMW w akumulatory, dzięki budynkowi, który spełnia wszystkie wymagania konstrukcyjne dotyczące obsługi komponentów wysokonapięciowych.

Budynki hali nie będą zasilane paliwami kopalnymi. Systemy fotowoltaiczne na dachu hali będą generować ok. 3000 kW w godzinach szczytu. Dodatkowo hala będzie ogrzewana przez pompę ciepła.

Jednym z motorów napędowych szeroko zakrojonych inwestycji, które są obecnie realizowane w Plant Leipzig – zarówno na terenie zakładu, jak i poza nim – jest produkcja e-komponentów. Podjęte działania mają na celu utrzymanie istniejących miejsc pracy i zwiększenie liczby nowych. Obecnie nad produkcją e-komponentów w Lipsku pracuje ponad 800 pracowników, a do 2024 r. ich liczba ma wzrosnąć do ponad 1000. Kolejne miejsca pracy zostaną utworzone u dostawców usług.

Od przyszłego roku fabryka BMW w Lipsku będzie realizować wszystkie trzy etapy procesu produkcji akumulatorów wysokonapięciowych: powlekanie ogniw, produkcję modułów i montaż akumulatorów wysokonapięciowych. Zdolność produkcyjna podzespołów elektrycznych stale rośnie od 2021 r., a obecnie ogniwa akumulatorowe są tam powlekane i montowane w moduły. Jeden na trzy moduły akumulatorowe do w pełni elektrycznych pojazdów BMW Group już dziś pochodzi z Lipska, a obecnie budowany jest system montażu akumulatorów, który ma zostać uruchomiony na początku przyszłego roku. Grupa BMW zainwestuje do 1 miliarda euro w rozszerzenie produkcji podzespołów elektrycznych w Lipsku.

Wraz z zakończeniem produkcji BMW i3, w 2024 r. fabryka w Lipsku wprowadzi na rynek kolejny w pełni elektryczny model, nowe MINI Countryman. Ten crossover będzie dostępny z silnikiem spalinowym lub w pełni elektrycznym napędem, a akumulatory wysokonapięciowe do tego ostatniego będą produkowane bezpośrednio w warsztatach w Lipsku.

