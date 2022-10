BASF otwiera biuro w Silver Tower Center. Z Wrocławia będą się zajmować katalizatorami i metalami szlachetnymi

BASF otwiera nowe biuro we Wrocławiu na potrzeby działalności w zakresie katalizatorów i metali szlachetnych. To konsekwencja decyzji z grudnia 2021 roku, gdy BASF ogłosił utworzenie spółki BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions. Szukają pracowników do pracy we Wrocławiu.

17 października BASF ogłosił, że otwiera nowe biuro we Wrocławiu na potrzeby działalności w zakresie katalizatorów i metali szlachetnych. W grudniu 2021 roku BASF zdecydował o utworzeniu samodzielnej spółki zależnej, BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions, której działalność ma koncentrować się w obszarze katalizatorów samochodowych, obrotu metalami szlachetnymi, recyklingu oraz powiązanych produktów i usług. Ta nowo utworzona grupa, będąca w całości własnością BASF, będzie działać w ponad 15 krajach i obejmie niemal 20 zakładów produkcyjnych oraz przeszło 4000 pracowników.

BASF światowy lider z sektora chemicznego wybiera Wrocław

W celu świadczenia profesjonalnych usług na rzecz BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions, BASF zamierza zatrudnić we Wrocławiu ponad 70 osób w globalnych strukturach funkcjonalnych w zakresie finansów, zasobów ludzkich, IT, podatków, zaopatrzenia i środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).