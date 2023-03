AutoEvent 2023

Stan wojenny w motoryzacji – kto wygra a kto przegra? Co musimy zrobić – By Polska była najlepszym miejscem w Europie. To myśl przewodnia tegorocznego spotkania firm z sektora przemysłu motoryzacyjnego, które odbędzie się w dniach 20-22 czerwca w Arłamowie. Kolejny już raz spotkamy się, aby omówić to co działo się w Polsce i na świecie na przestrzeni minionego roku w branży i geopolityce, a co najważniejsze przedstawimy najnowsze trendy mające wpływ na sektor. Wystąpienia wybitnych ekonomistów oraz geopolityków wskażą potencjalne zagrożenia oraz szanse, jakie pojawiają się w przemyśle motoryzacyjnym.

W tym roku organizator, Polska Izba Motoryzacji wraz z Partnerami zaplanowała szereg wystąpień eksperckich, referatów, warsztatów i przede wszystkim cennych paneli dyskusyjnych, które są nieocenionym źródłem wymiany wiedzy i doświadczeń.

www.autoevent.pl