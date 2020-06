Audi i Bayern Monachium ruszają na “Audi Digital Summer Tour”

„Audi Digital Summer Tour” – bo taka jest nazwa wirtualnej imprezy – odbędzie się w dniach od 25 lipca do 2 sierpnia. Projekt ma na celu dostarczenie kibicom możliwości doświadczenia w czasie rzeczywistym rozgrywek będących przygotowaniem do sezonu. Hildegard Wortmann, szefowa sprzedaży i marketingu AUDI AG, tak opisuje pomysł: „Trudne czasy wymagają bardzo szczególnych działań. Żaden klub piłkarski, nigdy wcześniej nie uczestniczył w tak innowacyjnym i unikalnym projekcie. Jesteśmy niezmiernie dumni, że możemy być partnerem tego projektu i tworzyć fascynujące i jedyne w swoim rodzaju doświadczenie dla kibiców piłkarskich na całym świecie.”



Klub i jego gwiazdy, m.in. Robert Lewandowski, zostaną powołani do „cyfrowego życia” na specjalnej platformie rozgrywkowej. Piłkarze będą tu dodatkowo rozdawać cyfrowe autografy, odbywać się będą wirtualne wyzwania dla kibiców, a nawet prowadzone będzie współzawodnictwo z innymi sportowcami z całego świata. Częścią tournée będzie też realne wydarzenie sportowe: Bayern Monachium, w ramach Audi Football Summit rozegra mecz na Allianz Arena. Przeciwnik monachijczyków ogłoszony będzie wkrótce.



Karl-Heinz Rummenigge, prezes zarządu FC Bayern Monachium, mówi: „Niestety, ponieważ nie możemy tego lata, tak jak to miało miejsce w latach poprzednich, wyjechać na Audi Summer Tour, wraz z naszym partnerem – marką Audi, zaprojektowaliśmy taką globalną, cyfrową inicjatywę. Chcemy w ten sposób – w trudnych czasach pandemii – umacniać więzy całej światowej rodziny klubu Bayern Monachium. Nasi kibice z całego świata mogą oczekiwać na naszych platformach ekscytujących treści.”



„Audi Digital Summer Tour” to początek nowej, globalnej kampanii odbywającej się pod hasłem „World’s Biggest Sports Family” (Największa na Świecie Sportowa Rodzina). Klub FC Bayern Monachium, ze swymi 4500 fan-clubami zrzeszającymi ponad 29 tysięcy członków, zawsze określaja się jako „wielka rodzina”. Tego lata, jak nigdy dotąd, piłkarze i kibice chcą w ten sposób jeszcze bardziej wzmocnić poczucie tej wspólnoty.