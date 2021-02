Audi Hungaria produkuje elektryczne silniki dla przyszłych modeli budowanych na platformie PPE

„Jesteśmy niezmiernie zaszczyceni, że możemy otworzyć zupełnie nowy rozdział w produkcji napędów. Zgodnie ze strategią elektryfikacji Audi, jako największa na świecie fabryka układów napędowych, obok produkcji dużej liczby wydajnych silników spalinowych, aktywnie kształtujemy nową erę elektryfikacji. W ten sposób wyznaczamy kierunek dla przyszłości naszego przedsiębiorstwa, zabezpieczamy miejsca pracy i kontynuujemy historię sukcesu firmy” – mówi Alfons Dintner, prezes zarządu AUDI HUNGARIA Zrt.



Na potrzeby produkcji nowych, elektrycznych układów napędowych, o 15 000 m2 powiększono powierzchnię istniejącej już hali produkcyjnej. Przyszła produkcja na potrzeby platformy PPE będzie obejmowała wytwarzanie stojana i elementów przekładni oraz montaż osi. Większość urządzeń produkcyjnych została już zainstalowana i trwają przygotowania do uruchomienia produkcji seryjnej, która – utrzymana w systemie trójzmianowym – zapewni w przyszłości miejsca pracy dla około 700 pracowników.



„W Audi Hungaria prowadzimy własne prace rozwojowe w zakresie napędów elektrycznych i od roku 2018 produkujemy już seryjnie silniki elektryczne. Dlatego nasz zespół dysponuje ogromną wiedzą fachową i niezbędnym doświadczeniem w precyzyjnej pracy nad detalami takich urządzeń. To dobre podstawy do powierzenia nam produkcji nowej generacji napędów elektrycznych. Jako ważna część globalnej Grupy Volkswagen, będziemy w przyszłości nadal wnosić nasz wkład w jej rozwój, dostarczając produkty o doskonałej jakości, tak jak to czyniliśmy przez całą 28-letnią historię sukcesu produkcji układów napędowych w Győr” – dodaje Robert Buttenhauser, członek zarządu AUDI HUNGARIA Zrt. odpowiedzialny za produkcję układów napędowych.



Szczególnym elementem planowania nowego obszaru produkcyjnego było wykorzystanie do projektowania linii produkcyjnej, po raz pierwszy w Audi Hungaria, okularów VR (virtual reality). Ogromną ich zaletą jest to, że dzięki nowej technice przetwarzania obrazu 3D inżynierowie mogą efektywniej zaplanować proces produkcji i zaprojektować go w sposób innowacyjny. Obszar produkcyjny staje się bardziej wydajny, a miejsca pracy bardziej ergonomiczne.



Silnik elektryczny Audi e-tron, pierwszego w pełni elektrycznego modelu marki, wyznaczył w roku 2018 początek produkcji napędów elektrycznych w Győr. Od tego czasu, do końca 2020 roku, na Węgrzech wyprodukowano już 187 163 napędy elektryczne.