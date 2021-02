Innowacyjna gra produkcyjna 4FACTORY Manager

Limity emisji CO2 coraz niższe, a produkcja leży. Klienci zaraz obłożą nas karami za niezrealizowane zamówienia, a dostawy surowców się opóźniają…

Platformy: PC, Android, iOS

Typ gry: strategia ekonomiczna

Jak zagrać: rejestracja przez stronę www.4fm.dsr.com.pl

Czy to kolejny Tycoon…? Ano nie. W nowej grze 4FACTORY MANAGER (4FM) nie będziemy budować całego przedsiębiorstwa od zera i nie rozwój firmy, a umiejętne zarządzanie produkcją będzie naszym głównym zadaniem. Za przeniesienie do gry 4FM realnych zasad panujących przy takich procesach odpowiedzialni są eksperci od ekonomii i zarządzania w fabrykach. W grze 4FM skupiamy się co prawda na sterowaniu procesami produkcyjnymi, ale nie są to wyłącznie zautomatyzowane linie produkcyjne. Mało tego: wcielamy się w zarządcę, który powinien mieć na uwadze dbałość o środowisko.

ZASOBY LUDZKIE – MUST HAVE!

Będziemy zarządzać magazynierami transportującymi surowce z magazynu do maszyn, a kadra Działu Utrzymania Ruchu będzie dbać o sprawność maszyn. W przypadku wystąpienia awarii – niezwłocznie przystąpi do jej usunięcia. Nie można również zapomnieć o samych operatorach maszyn. A ci pracownicy to tak jak w „Settlersach” – wszystko sami zrobią? No cóż, i tak i nie. Każdy pracownik ma zaszyty standardowy dla swojej grupy zawodowej schemat zachowań. Będzie można po przydzieleniu im zakresu obowiązków – pozostawić ich samych sobie lub też wydawać im komendy na podstawie zaistniałych na produkcji sytuacji. Można też w 100% poprowadzić takiego delikwenta „za rączkę” sterując nim ręcznie. Strategia zarządzania pracownikami musi się też różnić w zależności od wielkości zakładu produkcyjnego i ilości posiadanych maszyn produkcyjnych oraz różnorodności oferowanych produktów. Czy magazynier skupi się na noszeniu samych materiałów, czy raczej na detalach już przetworzonych? A może damy mu pod opiekę cały zakład, a ręcznie poradzimy sobie z każdą nieprzewidzianą sytuacją – tylko po to, by przyspieszyć jego reakcję? Tyle możliwych strategii działania… a wybór leży w Twoich rękach.

BEZ HARMONOGRAMU ANI RUSZ

Oprócz zarządzania zespołem, ustalenie swoistej strategii, harmonogramu produkcji jest kluczowe. W 4FM mamy okazję zaplanować pracę każdej maszyny z osobna, zlecić przeniesienie składników potrzebnych do produkcji w wybranym przez nas momencie i tak planować pracę na poszczególnych maszynach, by eliminować wąskie gardła i efektywnie zarządzać zasobami.

Co tak właściwie produkuje się w 4FM? Właściwie, to da się produkować wszystko. Silnik gry został zbudowany tak, by importować dowolną strukturę produktu i technologię jego wytwarzania. Modeli maszyn jest wiele, a kolejne wciąż powstają. Dlatego w grze możemy zarówno produkować mrożone frytki czy butelkowaną wodę mineralną, ale również skomplikowane kotły CO, czy dowolny sprzęt AGD. Oczywiście proces produkcji wysoce skomplikowanych rzeczy został mocno uproszczony – by gra była grywalna. Jest jeszcze Dział Handlowy, który przesyła nam listę zamówień od naszych klientów. Trzeba jednak pamiętać, by trafnie ocenić swoje możliwości produkcyjne przed akceptacją takiego zamówienia. Priorytetem zawsze powinna być realizacja planu produkcyjnego pod zamówienia obowiązkowe, natomiast nawet w przypadku opcjonalnych zamówień, które przyjmiemy do realizacji – czeka nas kara finansowa, jeżeli nie uda nam się ich zrealizować na czas. W grze 4FM na barkach gracza spoczywa obowiązek zamówienia wszystkich wymaganych surowców i materiałów potrzebnych do produkcji.

Oferty różnią się między sobą czasem realizacji i ceną, a magazyn nie jest z gumy, więc nie pomieści wszystkiego. Cała gra została podzielona na etapy zebrane w scenariuszach. Scenariusze zaś przenoszą między firmami produkcyjnymi reprezentującymi różne branże, takie jak FMCG czy przemysł lekki. Model ekonomiczny jest rozbudowany, ale wciąż przystępny i prosty w obsłudze.

EKOLOGICZNA FABRYKA?

Ludzkość przyczynia się do coraz większej degradacji planety w wielu aspektach – globalne ocieplenie, zanieczyszczenie środowiska, masowa hodowla zwierząt na ubój, przetworzona żywność, choroby cywilizacyjne… W grze 4FM gracz może kupować nowoczesne maszyny, które nie dość, że są mniej energochłonne to ich wykorzystanie zmniejsza ślad węglowy pozostawiany przez zarządzane przez niego przedsiębiorstwo. Może również wybierać do produkcji te receptury, które wymagają ekologicznych surowców. Wszystkie trzy współczynniki – ekonomiczny, produkcyjny i ekologiczny – będą wpływać na ogólny wynik gracza. Przed twórcami wciąż wiele wyzwań i cała masa pracy – ale jeżeli nie boicie się wersji przedpremierowych i chcecie spróbować wcielić się w menadżera w zakładzie produkcyjnym to twórcy gry – firma DSR z Wrocławia – szuka teraz testerów wersji Alfa. Gra wyjdzie na platformy mobilne (IOS, Android) oraz na komputery z systemem WINDOWS.

Informacja o projekcie:

(4FM) 4FACTORY Manager – innowacyjna gra symulująca zarządzanie rzeczywistymi procesami produkcyjnymi wykorzystująca nowatorski model rozgrywki oparty na interakcji świata wirtualnego ze światem rzeczywistym z zastosowaniem koncepcji przemysłu 4.0

Cel projektu: opracowanie i przetestowanie w warunkach rzeczywistych gry symulującej zarządzanie rzeczywistymi procesami produkcyjnymi wykorzystującej nowatorski model rozgrywki oparty na interakcji świata wirtualnego ze światem rzeczywistym z zastosowaniem koncepcji Przemysłu 4.0. Proponowana koncepcja gry jest innowacją w skali międzynarodowej i ma szansę na wyróżnienie się na rynku gier strategiczno-ekonomicznych.

W ramach realizacji projektu opracowane zostaną modele i algorytmy możliwie dokładnej symulacji środowiska produkcyjnego oraz zachowań jego elementów, w tym skonstruowane zostaną algorytmy sztucznej inteligencji, które w oparciu o drzewa behawioralne realizować będą logikę działania autonomicznych elementów środowiska produkcyjnego.

Dodatkowym walorem proponowanej gry jest jej edukacyjny charakter – w przystępny sposób przedstawia ona wiedzę z zakresu organizacji produkcji i ukazuje problemy efektywnego wykorzystania zasobów w gospodarce.