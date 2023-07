Agresywna ekspansja chińskich marek samochodowych

Chińskie marki samochodowe postanowiły zakłócić, a może nawet i przerwać, dominację europejskich, amerykańskich, japońskich i koreańskich gigantów w przemyśle motoryzacyjnym. Jest to dość śmiałe posunięcie, które bezpośrednio wiąże się z agresywną ekspansją prowadzoną poza granicami Chin. Firmy te wykorzystują swoje wieloletnie wpływy i doświadczenie zdobyte już na nowych terytoriach.

Choć samochody benzynowe wciąż dominują w eksporcie, sytuacja szybko się zmienia. Zgodnie z najnowszym raportem TrendForce „An Analysis of the Overseas Expansion of Chinese Car Brands”, pojazdy typu NEV w 1Q21 stanowiły już aż 25% chińskiego eksportu samochodów. Oznacza to, że stają się głównym punktem przyszłej globalnej ekspansji.

TrendForce zauważa, że wczesny i kompleksowy rozwój branży NEV w Chinach, w połączeniu z bezkonkurencyjnym łańcuchem dostaw i dużymi możliwościami produkcyjnymi, daje tej branży ogromną przewagę. Co więcej, chińscy producenci akumulatorów wykorzystują potencjał opłacalnej technologii LFP i zapewnili sobie dostęp do zasobów litu na całym świecie. Ruch ten przekłada się na optymalną kontrolę kosztów oraz stabilność komponentów dla chińskich producentów samochodów wyruszających za granicę.

Europa Zachodnia, bastion międzynarodowych graczy motoryzacyjnych, jest zdecydowanie na celowniku chińskiej ekspansji NEV. Zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę klarowny harmonogram wycofywania pojazdów napędzanych paliwami kopalnymi. Podczas gdy Europa Zachodnia zmaga się z gwałtownie rosnącą inflacją, chińskie pojazdy NEV, znane ze swojej przystępnej ceny i inteligentnych rozwiązań, doskonale zaspokajają potrzeby rynku. Tymczasem Azja Południowo-Wschodnia, rynek wschodzący o niskiej popularyzacji NEV, stanowi kolejny kuszący kierunek. Wśród krajów Azji Południowo-Wschodniej strategicznym celem jest Tajlandia – wykazująca największy potencjał.

TrendForce przewiduje, że udział chińskich marek samochodów w rynku NEV w Europie Zachodniej wzrośnie z 6% w 2022 r. do imponujących 9% do końca 2023 r. Na czele miałaby stać flagowa marka SAIC Motor, MG. W Azji Południowo-Wschodniej, pomimo stosunkowo niskiej liczby NEV (liczonej w dziesiątkach tysięcy), chińskie marki już dominują, ponieważ wkroczyły do regiony bardzo wcześnie. Prognoza na 2023 r. pokazuje, że chińscy producenci samochodów mają imponujący 63% udział w rynku NEV w Azji Południowo-Wschodniej, co stanowi poważne wyzwanie dla długotrwałej dominacji japońskich producentów samochodów w regionie.

Jednak wejście na nowy rynek wymaga znacznych inwestycji. Tworzenie centrów wystawowych, systemów obsługi posprzedażnej i infrastruktury ładowania, a także przestrzeganie lokalnych przepisów, wiąże się z poważnymi kosztami. Kluczem do sukcesu chińskich marek samochodowych na globalnej scenie jest więc ich zdolność do utrzymania przewagi konkurencyjnej przy jednoczesnym ponoszeniu tych dodatkowych wydatków.

Region 2022 2023 Europa Zachodnia 6% 9% Azja Południowo-Wschodnia 52% 63% Wskaźnik obecności chińskich marek samochodów w Europie Zachodnie i Azji Południowo-Wschodniej

*Uwaga: NEV to pojazdy elektryczne na baterie (BEV) oraz pojazdy hybrydowe typu plug-in (PHEV).

Źródło: evertiq.pl