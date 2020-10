Rumuński Gałacz z 20 hybrydami marki Solaris

Solaris dostarczy 20 nowoczesnych autobusów hybrydowych do Gałacza (Galati) w Rumunii. Niskoemisyjne Solarisy Urbino 12 hybrid zostaną włączone do systemu komunikacji w mieście w połowie 2021 roku.

Przedstawiciele władz miasta Gałacz w Rumunii wybrali na drodze postępowania przetargowego dostawcę 20 nowoczesnych autobusów hybrydowych. Podpisana w połowie września umowa zakłada, że pierwsze dwa pojazdy zostaną dostarczone do rumuńskiego miasta pod koniec lutego, a pozostałe 18 sztuk latem 2021 roku.

Dwunastometrowe autobusy marki Solaris dla rumuńskiego Gałacza będą posiadały szeregowy układ hybrydowy, zbudowany z silnika elektrycznego o mocy 120 kW oraz spalinowego o mocy 150 kW. Pojazdy zostaną także wyposażone w superkondensatory pozwalające magazynować, a następnie wykorzystywać energię pozyskiwaną z rekuperacji. Autobusy będą mieć system Stop & Go, który kontroluje pracę silnika spalinowego: wyłącza go podczas postoju na przystanku i włącza po ruszeniu pojazdu. Pozwala to na znaczące zmniejszenie emisji spalin oraz zużycia paliwa w porównaniu do pojazdów z napędem konwencjonalnym.

Na komfort jazdy komunikacją publiczną w Gałaczu wpłynie nowoczesny system klimatyzacji, monitoring oraz rozbudowany system informacji pasażerskiej. Wyposażenie pojazdów w system liczenia pasażerów pozwoli przewoźnikowi zbierać informacje o liczbie osób korzystających z poszczególnych kursów.

Dostawa hybryd to nie pierwsze zamówienie, które zostanie zrealizowane przez firmę Solaris do Gałacza. W 2017 i 2018 roku dostarczono tam łącznie 17 zeroemisyjnych Trollino 12. Współpraca producenta z przewoźnikami z Rumunii sięga 2002 roku. Od tego czasu Solaris dostarczył do rumuńskich miast ponad 300 autobusów i trolejbusów, w tym ponad 40 zeroemisyjnych autobusów z napędem elektrycznym do Kluż-Napoki.