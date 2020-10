16 bezemisyjnych Trollino 12 wzbogaci flotę przewoźnika Stadtwerke Solingen

W przetargu ogłoszonym przez przewoźnika Stadtwerke Solingen GmbH (SWS) w Niemczech, najlepszą ofertę złożyło konsorcjum firm Solaris i Kiepe Electric. Dzięki wygranemu zamówieniu producent dostarczy 16 nowoczesnych trolejbusów Trollino 12. Oznacza to, że łącznie z wcześniejszymi dostawami, po ulicach Solingen będzie jeździć 36 trolejbusów Solaris Trollino.

Zgodnie z zapisami oferty złożonej przez konsorcjum firmy Solaris i niemieckiego producenta napędów Kiepe Electric, zamówienie zostanie rozłożone na dwie transze. Pierwsze 8 trolejbusów zostanie dostarczonych w 2021 roku, a druga partia – do końca 2023 roku. Jednocześnie w trakcie realizacji jest zamówienie na 16 przegubowych trolejbusów dla tego niemieckiego przewoźnika.

„Naszym celem jest nieustająca poprawa jakości życia w mieście, ​a w szczególności w poruszaniu się po nim. SWS od lat sukcesywnie inwestuje w nowe pojazdy, zastępując napędy spalinowe cichymi i bezemisyjnymi rozwiązaniami elektrycznymi. Dzięki pozyskaniu 16 nowych trolejbusów Solaris Trollino 12 będziemy mogli jeszcze bezpieczniej i jeszcze bardziej komfortowo przemieszczać się po Solingen” – mówi Conrad Troullier, Prezes Stadtwerke Solingen GmbH.

„Jesteśmy świadkami niezwykłej dynamiki zmian w zakresie wymiany taborów kolejnych europejskich przewoźników na niezwykle nowoczesne i ograniczające wpływ na środowisko pojazdy naszej marki. Trolejbusy to – obok autobusów elektrycznych i wodorowych – kluczowa pozycja w naszym bezemisyjnym portfolio. Doświadczenie w produkcji 1600 egzemplarzy tego typu pojazdów już po raz kolejny zostało docenione przez SWS, które ponownie wybiera nasze trolejbusy i stawia na inwestycję w poprawę komfortu życia mieszkańców Solingen” – powiedział Petros Spinaris, Wiceprezes Zarządu Solaris Bus & Coach.

„Mając Solarisa jako silnego partnera, Kiepe Electric z sukcesem zrealizował już wiele projektów. Teraz wyposażymy 12-metrowe trolejbusy Solaris Trollino dla miejskiego przewoźnika w Solingen w naszą innowacyjną technologię IMC® i osprzęt elektryczny. W transporcie lokalnym w Solingen więcej autobusów z silnikiem Diesla będzie można dzięki temu zastąpić autobusami elektrycznymi – to ważny krok w kierunku dalszego rozwoju – i tak już wzorowego – przyjaznego dla środowiska transportu publicznego w Solingen” – powiedział Alexander Ketterl, Prezes Zarządu Kiepe Electric GmbH w Düsseldorfie.

Oprócz tradycyjnego napędu elektrycznego, trolejbusy dla Solingen dodatkowo zostaną wyposażone w baterie trakcyjne o pojemności 45 kWh, dzięki którym pojazdy będą mogły pokonać znaczny dystans bez konieczności podłączenia z trakcją wysokonapięciową. Energia uzupełniana będzie w trakcie jazdy i pobierana z sieci trakcyjnej za pomocą technologii In Motion Charging dostarczanej przez Kiepe Electric.

Na pokładzie dwunastometrowych trolejbusów zaplanowano 22 miejsca siedzące. Komfort termiczny zapewni wydajna klimatyzacja całopojazdowa. Przewoźnik zdecydował się na zamknięty typ kabiny kierowcy, umożliwiający komfortowe i bezpieczne warunki pracy. Kontrolowanie sytuacji na pokładzie pojazdu zapewni nowoczesny system monitoringu.

To kolejne już zamówienie, które w ostatnich dwóch latach zostało zlecone przez Solingen firmie Solaris. Dotychczas producent zrealizował już kontrakt na 4 Trollino 18,75 z napędem dwuosiowym, dostarczone do SWS w 2018 roku. Aktualnie w fabryce Solarisa trwają przygotowania do rozpoczęcia dostaw przewidzianych w zamówieniu 16 egzemplarzy Trollino 18. W najbliższych tygodniach do niemieckiego Solingen zostanie dostarczony pierwszy spośród przegubowych trolejbusów, zaś dostawy pozostałych 15 pojazdów zostały rozłożone w perspektywie dwóch lat, łącznie do grudnia 2022 roku.

W Niemczech sieć komunikacji trolejbusowej obecna jest w trzech miastach: Eberswalde, Esslingen i Solingen. W każdym z nich pasażerowie mogą korzystać z bezpiecznej i komfortowej jazdy trolejbusami firmy Solaris. Nowo zamówione Trollino będą jednak pierwszymi 12-metrowymi pojazdami tego typu w Niemczech – do tej pory producent dostarczył tam blisko 30 przegubowych pojazdów.

1600 trolejbusów, które zostało dotychczas wyprodukowane przez firmę Solaris, obsługuje ruch pasażerski w 17 państwach w całej Europie. Pojazdy Solaris Trollino w różnych konfiguracjach – o długości 12, 15, 18 i 18,75 metrów – można spotkać na ulicach blisko 60 miast, m.in. w Budapeszcie, Gdyni, Lublinie, Mediolanie, Ostrawie, Rzymie, Saint-Etienne, Salzburgu, Tychach i Wilnie. Co szczególnie ciekawe, w Rydze wprowadzono do ruchu 10 przegubowych trolejbusów z wodorowym ogniwem paliwowym.