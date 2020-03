100 tys. testów na koronawirusa od Unimot

W Polsce codziennie setki osób walczą z pandemią koronawirusa, narażając własne życie i zdrowie. Wśród nich są lekarze, pielęgniarki, pracownicy pogotowia czy przedstawiciele służb mundurowych. Podziwiamy ich i jesteśmy im wdzięczni, ale sami też chcemy włączyć się do walki. Nasza decyzja dotycząca rodzaju wsparcia wynika z zaleceń publikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), która nawołuje do wykonywania jak największej liczby testów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Jak dotąd, ze wszystkich krajów na świecie, najlepiej z wirusem poradziły sobie Chiny. Postanowiliśmy więc wykorzystać nasze kontakty, które nawiązaliśmy dzięki własnej spółce w Szanghaju, i sprowadzić tak potrzebne nam testy właśnie stamtąd. Adam Sikorski Prezes Zarządu Unimot S.A.