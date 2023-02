Zwolnienia grupowe w fabryce silników FCA Powertrain Poland w Bielsku-Białej

Gazeta przypomniała, że jeszcze trzy, cztery lata temu fabryka dobrze funkcjonowała. Produkowane są w niej m.in. silniki montowane w nowym modelu Jeepa Renegade. „Obecna sytuacja to efekt zmian, które dotyczą całego przemysłu motoryzacyjnego w Europie. Powstały w 2021 roku francusko-włosko-amerykański koncern motoryzacyjny Stellantis przestawia do 2030 roku produkcję na napędy hybrydowe i w pełni elektryczne, do tego zawęża liczbę platform w ramach całej grupy, a to prowadzi bezpośrednio do zamykania linii produkcyjnych, całych fabryk i masowych zwolnień” – podał dziennik.

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” FCA Poland (dawniej Fiat Auto Poland, a obecnie Fiat Chrysler Automobiles Poland — PAP) jest jedną z większych związkowych organizacji na Podbeskidziu. W 16 spółkach ma blisko 1,5 tys. członków.

