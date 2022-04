Zrównoważona wyspa: pierwsze pojazdy elektryczne dla użytkowników prywatnych trafiły na Astypaleę

Thanos Papagiannis, który został pierwszym prywatnym użytkownikiem Volkswagena ID.3 na wyspie Astypalea, jest zdeklarowanym zwolennikiem elektromobilności. Jego nowe auto zastąpi wysłużonego Golfa III: „Elektromobilność jest idealnym wyborem dla naszej wyspy. Odległości są niewielkie, podobnie jak zużycie energii, a sieć stacji ładowania jest już całkiem dobrze rozwinięta. Mam nadzieję, że zainspirujemy inne regiony do zintensyfikowania działań związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym właśnie przez promowanie elektromobilności.”



Maik Stephan, szef rozwoju biznesu Grupy Volkswagen i odpowiedzialny za projekt, podkreśla: „Astypalea to poligon dla mobilności przyszłości. Wyspa przechodzi takie same zmiany, jakie czekają każdy inny region w Europie, tylko w znacznie szybszym tempie. Pierwsi klienci indywidualni jeżdżą od teraz samochodami elektrycznymi, więc wieść o tym, że elektromobilność ma mnóstwo zalet szybko się rozniesie.”



Zaangażowanie Volkswagena w zrównoważony rozwój Astypalei wykracza poza elektryfikację floty pojazdów. Niedawno importer Volkswagena na Grecję, firma Kosmocar i władze wyspy zapoczątkowały akcję recyklingu, której celem jest uwolnienie wyspy od starych, wyeksploatowanych pojazdów. Niesprawne motocykle, samochody i ciężarówki są często po prostu porzucane, zanieczyszczając piękną wyspę. Kampania recyklingowa ma na celu wyeliminowanie ich i ich negatywnego wpływu na środowisko z krajobrazu Astypalei, a jednocześnie pozwoli uczynić wyspę jeszcze piękniejszą. Pojazdy są najpierw zbierane przez wolontariuszy, a następnie transportowane statkiem do Aten i tam poddawane profesjonalnemu recyklingowi.



Kolejny ważne elementy projektu „Inteligentna i zrównoważona wyspa” już wkrótce: latem Volkswagen, wspólnie z lokalnymi firmami, uruchomi innowacyjne, w pełni elektryczne usługi mobilności. Systemy wypożyczania samochodów i skuterów elektrycznych na godziny i ride sharing mają na celu poprawę mobilności, przyczyniając się jednocześnie do zmniejszenia całkowitej liczby pojazdów na wyspie.



Więcej na temat transformacji wyspy Astypalea:

https://vw-group.pl/media,publikacja,5,grecka-wyspa-astypalea-%E2%80%93-powstaje-wzor-do-nasladowania.html