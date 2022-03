Zjednoczeni!

Nie ma chyba branży w polskiej gospodarce, która nie dołączyłaby się w jakiejkolwiek formie do pomocy Ukrainie w tych dniach, które wszyscy pamiętać będziemy pewnie do końca życia. Sklepy, banki, ubezpieczalnie, firmy, które na co dzień ze sobą konkurują dziś łączą siły, żeby wspierać naszych Sąsiadów Firmy członkowskie PIM także uruchamiają swoje działania, my sami wczoraj przekazaliśmy ubrania i środki higieniczne dla dzieci i ich mam uciekających przed rosyjskimi bombami do Polski. Udostępnimy naszą salę konferencyjną w biurze PIM jako kolejny magazyn zbiórki artykułów pierwszej potrzeby. Wiemy natomiast, że spontaniczna zbiórka nie zawsze zaspokaja najważniejsze potrzeby potrzebujących. Dlatego prosimy o wysłanie maila na adres: sekretariat@pim.org.pl sugerując swoje spostrzeżenia. Czego najbardziej brakuje Czego jest nadmiar Wymieniając między sobą takie informacje możemy jeszcze skuteczniej pomagać