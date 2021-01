Zgłaszanie propozycji ułatwień i usprawnień prowadzenia działalności gospodarczej do 24.02

W związku z pismem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii dr. Jarosława Gowina z 31 grudnia 2020 r., skierowanym do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, z którym PIM współpracuje, zawierającym zaproszenie do zgłaszania propozycji, które mogą się przyczynić do poprawy sytuacji przedsiębiorców, uproszczą lub usprawnią prowadzenie działalności gospodarczej, dając impuls dla wzrostu i inwestycji (pismo w załączeniu), zachęcamy do zgłaszania propozycji w przedmiotowym zakresie poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem: https://www.webankieta.pl/ankieta/589130/impuls… w terminie do 24 lutego 2021 r.



Dokument do wglądu dostępny jest pod linkiem https://rzecznikmsp.gov.pl/wp-content/uploads/2…

SZCZEGÓŁY:

Agnieszka Tarnawska

Starszy sekretarz w Zespole ds. obsługi Rady Przedsiębiorców

e-mail: rada.przedsiebiorcow@rzecznikmsp.gov.pl

tel. 22 123 70 82



Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

ul. Wilcza 46 | 00-679 Warszawa

www.rzecznikmsp.gov.pl