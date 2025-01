Zakład samochodów Stellantis w Tychach świętuje trzynastomilionowy samochód w historii firmy

Zakład Stellantis w Tychach świętuje imponujące osiągnięcie: licznik produkcyjny spółki odmierzył szczęśliwą liczbę trzynastu milionów samochodów wyprodukowanych w latach 1971-2025. Stanowi ono wyjątkową sygnaturę w działalności tyskiej fabryki, która dopisuje kolejne rozdziały do historii rozpoczętej przez spółkę FSM i kontynuowanej przez Fiat Auto Poland, a następnie FCA Poland.

Trzynastomilionowy pojazd to Fiat 600 Hybrid, w kolorze pomarańczowym, jeden z trzech nowych modeli wdrożonych do produkcji w tyskim zakładzie w okresie dwóch ostatnich lat. Rok 2024 przyniósł pomyślne zwieńczenie tych, ważnych dla zakładu, programów uruchomień samochodów nisko i zeroemisyjnych. Dzięki temu fabryka może bez przeszkód funkcjonować w nowej dla branży motoryzacyjnej rzeczywistości, definiowanej transformacją energetyczną zmierzającą do całkowitej eliminacji emisji CO 2 z pojazdów.

„Trzynastomilionowy samochód, wyprodukowany w naszym zakładzie, to świadectwo profesjonalizmu Zespołu, którym mam przywilej kierować, i jego pasji do motoryzacji przekazywanej sobie przez kolejne pokolenia. Każda z produkowanych obecnie przez nas marek – Jeep, Alfa Romeo i Fiat zapisała ważną kartę w historii motoryzacji. Natomiast to, co czyni ten produkcyjny Jubileusz niezwykłym w szczególny sposób, to wyjątkowe miejsce jakie Fiat ma we wspomnieniach bardzo wielu polskich rodzin.” – powiedział Tomasz Gębka, dyrektor zakładu samochodów Stellantis w Tychach.

Jubileuszowy model Fiat 600 Hybrid cechują unikalny styl, imponującą przestrzeń w kabinie i bagażniku, wspomagające jazdę zaawansowane rozwiązania techniczne oraz najnowszej generacji silnik hybrydowy 1.2T o mocy 136 KM. Model ten łączy zelektryfikowaną technologię w duchu zrównoważonej mobilności przyszłości z praktycznością, przemyślanymi rozwiązaniami i radością użytkowania, czyli wartościami, które od zawsze były priorytetem dla marki Fiat.

Stellantis jest w Polsce jedynym masowym producentem pojazdów osobowych i dostawczych z napędem zero i niskoemisyjnym dla kultowych marek Stellantis. Zakład samochodów w Tychach uruchomił w latach 2023-2024 produkcję modeli segmentu B-SUV najnowszej generacji: Jeepa Avengera, Fiata 600 i Alfę Romeo Junior, wszystkie dostępne w wersji w pełni elektrycznej lub hybrydowej. Uzupełnieniem tej gamy modelowej jest elektryczny przedstawiciel segmentu A – Leapmotor T03, montowany w systemie SKD.

Fabryka zatrudnia obecnie 2 600 osób. W zeszłym roku z jej taśm produkcyjnych zjechało 224 017 samochodów.

Źródło: Stellantis