Wyniki badań InsightOut Lab i Volkswagena: Auta elektryczne są coraz częściej widywane na polskich ulicach

Elektryczne jednoślady, takie jak hulajnogi czy rowery, częściej rzucają się w oczy Polakom niż samochody z zielonymi rejestracjami. Ponad połowa z nas widziała ostatnio na ulicy elektryczną hulajnogę. Jeśli chodzi o auta elektryczne to najwięcej osób zauważyło „elektryka” należącego do prywatnego właściciela.



Temat elektryfikacji flot jest kwestią istotną dla ograniczenia emisyjności transportu. Zdaniem ekspertów ponad połowa pojazdów komercyjnych w Europie już dzisiaj mogłaby zostać zelektryfikowana. W Polsce elektryfikacja flot jest również bardzo ważnym zagadnieniem, ponieważ w naszym kraju około 3/4 nowych samochodów trafia do przedsiębiorstw. Dlatego InsightOut Lab i Volkswagen zbadali nastawienie Polaków do wymiany aut spalinowych na elektryczne w firmach i instytucjach publicznych. Okazuje się, że 47 procent badanych chciałoby, aby auta w ich miejscu pracy były elektryczne. W badaniu zapytano również o to, jakiego typu pojazdy elektryczne ankietowani widzieli ostatnio na ulicy.



Elektryczne hulajnogi widywane najczęściej

Odpowiedzi badanych wskazują, że elektryczne jednoślady, takie jak hulajnogi, bardziej przykuwają uwagę na polskich ulicach niż dwuślady. Niemniej, spośród różnego rodzaju samochodów elektrycznych, to auta należące do prywatnych właścicieli znalazły się na pierwszym miejscu w rankingu. Auta z napędem BEV (ang. battery electric vehicle) użytkowane prywatnie zostały zauważone na polskich ulicach przez 35 procent ankietowanych. Oznacza to drugą pozycję w ogólnym rankingu, za elektrycznymi hulajnogami, które widziało w ostatnim czasie 54 procent badanych. Na podium znalazły się również elektryczne rowery, z wynikiem 28 procent głosów. Ponadto, jedna czwarta badanych (26 procent) odpowiedziała, że spotkała w ruchu ulicznym elektryczny autobus komunikacji publicznej.



Co do dalszych miejsc w rankingu, 13 procent odpowiadających widziało na ulicach elektryczny skuter, a mniej niż 1 osoba na 10 spotkała taksówkę (8 procent) lub auto z wypożyczalni (7 procent) z takim napędem. Jedynie po 3 procent wskazań zebrały elektryczne auta dostawcze i samochody służb porządkowych. Niemniej nieco ponad jedna piąta badanych (22 procent) odpowiedziała, że w ostatnim czasie nie spotkała żadnego z wymienionych pojazdów elektrycznych na ulicach.



Mężczyźni częściej niż kobiety zauważali właściwie każdy typ pojazdu elektrycznego na drogach. Największe różnice (9 pkt proc.) w odpowiedziach między paniami i panami wystąpiły w przypadku hulajnóg (50 procent vs 59 procent odp.) i aut elektrycznych prywatnych właścicieli (31 procent vs 40 procent).



Więcej informacji, w tym pełne wyniki badań można znaleźć na stronie internetowej https://insightoutlab.com/raport-polacy-chca-elektrycznych-aut-sluzbowych