We Wrześni ruszyła seryjna produkcja elektrycznego Volkswagena

Zbudowana kosztem ponad 4 mld PLN fabryka Volkswagena we Wrześni rozpoczęła seryjną produkcję elektrycznego Craftera. Po blisko dwóch latach współpracy z zakładem w Hanowerze, wrzesiński zakład przejmuje kompletną produkcję tego auta.

– Zakład we Wrześni jest jedną z najnowocześniejszych fabryk motoryzacyjnych na świecie. Od 2016 roku, czyli od uruchomienia tego zakładu, konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje i poszerzamy portfolio produkowanych tutaj samochodów. Zarówno sam zakład we Wrześni, jak i uruchomienie produkcji każdego kolejnego wariantu Craftera, są ważnymi kamieniami milowymi dla Volkswagen Poznań i marki Volkswagen Samochody Dostawcze – powiedział Dietmar Mnich, prezes zarządu Volkswagen Poznań.

– Wcześniej produkcja tego modelu była realizowana we współpracy z zakładem w Hanowerze, a dzisiaj przejmujemy pełną odpowiedzialność za ten projekt. Niesie to ze sobą zwiększenie bezpieczeństwa zatrudnienia oraz stabilność na przyszłość. Dodatkowo cieszy nas, że nasza załoga pozyska know-how, a także po raz kolejny podniesie swoje kompetencje, m.in. poprzez dodatkowe szkolenia związane z tym projektem – komentuje przewodniczący OM NSZZ Solidarność Piotr Olbryś.

Jak ocenia nowa dyrektor zakładu, Stefanie Hegels, prognozy na ten rok wyglądają obiecująco, a udział samochodów elektrycznych w produkcji zakładu we Wrześni wzrośnie do 2000 samochodów rocznie.

Volkswagen Poznań do 2050 roku zamierza stać się przedsiębiorstwem neutralnym z punktu widzenia bilansu dwutlenku węgla. Zakład we Wrześni, podobnie jak pozostałe fabryki należące do spółki Volkswagen Poznań, od 2019 roku zasilany jest energią elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł energii. Dzięki tej decyzji generowane emisje CO₂ zostały zredukowane o blisko 80%. Energia elektryczna niezbędna do produkcji samochodów wytwarzana jest w elektrowniach wodnych i wiatrowych znajdujących się na terenie Polski.

