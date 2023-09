Wastech Sp. z o.o. specjalista do spraw ochrony środowiska

Firma Wastech Sp. z o.o. została założona w 2011 roku. Działania przedsiębiorstwa ukierunkowano na szeroko rozumiane doradztwo w zakresie ochrony środowiska dla wszystkich branż i podmiotów operujących na terenie Polski. W związku ze stale rosnącymi potrzebami i oczekiwaniami klientów portfolio oferowanych usług rozszerzało się. Uzupełniono działalność firmy o organizację i zarządzanie procesem gospodarowania odpadami oraz podnoszenia świadomości ekologicznej przedsiębiorców. W kolejnych latach do oferty wprowadzono realizację kompleksowych audytów środowiskowych, w trakcie których przeprowadza się weryfikację zgodności działania firm pod kątem obowiązujących przepisów środowiskowych. Klienci potrzebowali również pomocy przy przygotowaniu sprawozdawczości rocznej jak i prowadzeniu dokumentacji środowiskowej tj. zgłoszenia, pozwolenia, ewidencja.



Firma Wastech Sp. z o.o. świadczy takie usługi jak:



Audyt środowiskowy



Audyt jest najlepszym sposobem zweryfikowania czy firma wypełnia obowiązki w zakresie ochrony środowiska. Wastech oferuje Państwu przeprowadzenie audytu przez specjalistów posiadających wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowej weryfikacji potrzeb klienta. Usługa składa się z analizy udostępnionych materiałów i dokumentów oraz sporządzenia raportu zawierającego ramy prawne, opis obowiązków środowiskowych, niezgodności oraz zalecenia dalszych czynności . Po zakończeniu audytu oferujemy również konsultacje, a w przypadku zgłoszenia rozszerzenia zakresu prac, proponujemy kontynuację współpracy wykonując dodatkowe usługi w zakresie dokumentacji, sprawozdań, badań i pomiarów.



Organizacja procesu zagospodarowania odpadów



Potrzeby przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami sięgają znacznie dalej niż odebranie pojemnika z odpadami. Bazując na wieloletnim doświadczeniu oferujemy naszym Klientom kompleksową obsługę gospodarki odpadami. Za cel stawiamy sobie optymalizację procesów i w konsekwencji obniżenie kosztów, z jednoczesnym zachowaniem standardów ochrony środowiska.



Opierając się na analizie indywidualnych warunków i potrzeb Klienta oferujemy unikatowe rozwiązania.



Przygotowanie oraz składanie sprawozdań z zakresu gospodarki ochrony środowiska.



Wastech przygotuje dla Twojej firmy sprawozdania środowiskowe: raporty do KOBIZE, raporty do BDO i raporty do Urzędu Marszałkowskiego.



I kwartał roku to czas składania przez przedsiębiorców raportów i sprawozdań

Sprawozdawczość i rozliczenia na podstawie tzw. Ustawy produktowej

• 28 luty KOBIZE – o emisji gazów i pyłów

• 15 marca BDO – sprawozdanie o wytwarzanych odpadach

• 15 marca BDO – sprawozdanie dotyczące wprowadzenia opakowań na rynek

• 31 marca Urząd Marszałkowski – opłaty za korzystanie ze środowiska

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, tzn. KOBiZE do zadań którego należy administrowanie unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji w Polsce.

Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami, tzn. BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.



Wnioski o wydanie zezwoleń, na wprowadzania substancji do środowiska, czy też wytwarzanie lub przetwarzanie odpadów.



Prawidłowe opracowanie i uzasadnienie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej niejednokrotnie warunkuje możliwość rozpoczęcia planowanej działalności.

Zakres usług obejmuje kompleksowe opracowanie następujących przykładowych wniosków:

o wydanie zezwolenia w zakresie zbierania odpadów, w zakresie przetwarzania odpadów

o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

o wydanie pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska

o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia

Kontakt: doradztwo@wastech.pl

WWW: www.wastech.pl