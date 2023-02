Volvo otworzy Centrum Technologiczne (Tech Hub) w KRAKOWIE. Start do końca roku

W poniedziałek, 27 lutego, Volvo ogłosiło zamiar utworzenia w Krakowie Centrum Technologicznego, które ma być „kluczowym centrum rozwoju oprogramowania”. Volvo Tech Hub ma „ponosić pełną odpowiedzialność za opracowywanie kompletnych i istotnych funkcji nowych aut elektrycznych” marki, w tym nowej generacji usług bazujących na łączności. Początkowo zatrudnienie tam znajdzie około 120 osób, w połowie dekady w Krakowie ma pracować 500-600 ludzi.

Volvo z placówką rozwijającą szeroko pojęte oprogramowanie w Krakowie

Wśród zagadnień, którymi mają zajmować się specjaliści w nowej placówce, wymieniono też technologię związaną z bezpieczeństwem aut, ludzką percepcją, algorytmami wspomagającymi kierowcę (ADAS) i systemem jazdy (pół)autonomicznej. Według Volvo w branży motoryzacyjnej zachodzą gwałtowne zmiany, [dlatego] przyszłe czysto elektryczne modele producenta będą definiowane przez posiadane oprogramowanie.

Prezes marki, Jim Rowan, stwierdził wprost, że nowa generacja samochodów ma być czymś więcej niż tylko środkiem transportu, są to „komputery na kołach”. Dlatego zdolność do samodzielnego rozwijania oprogramowania jest kluczowa dla przyszłego sukcesu firmy. Wybrano Kraków, bo staje się ważnym centrum technologicznym, z dużym zapleczem firm tego rodzaju w regionie. Podobne jednostki znajdują się w Sztokholmie i Lund (Szwecja), Bangalore (Indie), z kolei duże centra inżynierskie znajdują się w Goeteborgu (Szwecja) i Szanghaju (Chiny).

Placówka ma rozpocząć funkcjonowanie do końca roku. Do 2025 roku powinna zatrudniać 500-600 osób. Firma już zachęca do aplikowania, ale swojej stronie WWW nie ma jeszcze Krakowa. W związku z otwarciem centrum do naszego kraju przybył prezes Volvo, Jim Rowan, któremu towarzyszyła Hanna Fager, globalny szef ds. funkcji korporacyjnych. Na uroczystym spotkaniu dla dziennikarzy pojawił się też Arkadiusz Nowiński, przewodniczący (prezes) Volvo Cars EMEA oraz Alwin Bakkenes, szef ds. inżynierii oprogramowania w Volvo Cars.

Skądinąd wiemy też, że Volvo Concept Recharge, choć nie zostało przemianowane na Volvo EX90, zapowiada możliwości nowych aut elektrycznych producenta:

Źródło: https://elektrowoz.pl