Volkswagen Group Polska nagrodzony za rozwijanie elektromobilności

Poznań, 16. stycznia 2020 – W drugiej edycji plebiscytu Moto Awards, zorganizowanego przez redakcję tygodnika „Auto Świat” oddano ok. 125 tysięcy głosów. Dziennikarze nominowali 51 nowych samochodów w ośmiu kategoriach. O tym, które z aut zdobędą nagrody w poszczególnych kategoriach decydowali czytelnicy. Kapituła konkursu przyznała także nagrody dodatkowe. Wczoraj w Warszawie wręczono statuetki, spółkę Volkswagen Group Polska nagrodzono za szeroką gamę samochodów elektrycznych z różnych segmentów. Koncern Volkswagen w ciągu najbliższych pięciu lat przeznaczy 60 miliardów euro na rozwój elektromobilności, samochodów hybrydowych oraz cyfryzację. 33 miliardy euro z tej kwoty koncern zainwestuje w samą elektromobilność. Do 2029 roku Grupa wprowadzi na rynek do 75 modeli z napędem wyłącznie elektrycznym oraz około 60 modeli hybrydowych. Pod koniec minionego roku w polskiej ofercie grupy były samochody z niemal wszystkich segmentów rynku: miejskie, kompaktowe, typu SUV, sportowe oraz dostawcze – w sumie 6 modeli. W tym roku ich liczba podwoi się. Szczególnie wyczekiwany jest Volkswagen ID.3 – pierwszy samochód elektryczny na nowej platformie MEB. Audi e-tron, nagrodzony w plebiscycie glosami czytelników, okazał się najlepszym „samochodem wyznaczającym ekotrendy”. Audi e-tron to SUV klasy wyższej, który charakteryzuje się sportowym charakterem i doskonałymi walorami użytkowymi. Dwa silniki elektryczne oraz napęd na cztery koła zapewniają znakomite osiągi i wszechstronność, a wysokonapięciowy akumulator o dużej pojemności zapewnia zasięg ponad 400 km (wg WLTP). Produkcja samochodu w zakładach w Brukseli jest neutralna pod względem emisji CO 2 .