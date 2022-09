Visline European Express Service – transport międzynarodowy dla wymagający klientów

Visline European Express Service – to stabilny i bezpieczny partner w transporcie międzynarodowym. Firma specjalizuje się w transporcie ładunków ekspresowych oraz całopojazdowych realizując transporty dla różnych branż (FMCG, automotive, farmaceutyczna, produkcyjna). Firmową flotę stanowią nowoczesne samochody klasy EURO 6 od DMC 3,5t do DMC 40t (FTL). Visline realizuje usługę transportową zgodnie z wymaganiami klientów, przepisów oraz nieustannie podnosi standard usług (ISO 9001), a w codziennej działalności troszczy się o środowisko naturalne (ISO 14001). Dla komfortu klientów firma udostępnia monitoring przesyłek on-line 24/7, a w regularnych badaniach satysfakcji klienta firma otrzymuje rok do roku wysokie noty uznaniowe 4.6/5pkt. Od momentu istnienia (2009 r.) firma odnotowuje sukcesywne zyski, a bezpieczny i organiczny wzrost pozwala estymować wynik sprzedażowy za 2022 na poziomie 200 mln zł z łączną liczbą zleceń na poziomie ok 35 000. W codziennej pracy firma stawia ogromny nacisk na komfort pracy pracowników wychodząc z założenia Klienci potrafią doskonale wyczuć, czy po drugiej stronie słuchawki znajduje się człowiek zadowolony i zaangażowany w swoją pracę – bo to właśnie z takimi osobami chętniej nawiązują i kontynuują współpracę. Zapraszamy do współpracy sales@visline.pl

PREZENTACJA VISLINE_PL

https://visline.pl/