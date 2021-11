Rząd planuje rewolucję w zatrudnianiu cudzoziemców, a polscy pracodawcy już zacierają ręce

Polscy pracodawcy przeżywają piekło rotacji pracowników.

Projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach zakłada rewolucyjne zmiany na polskim rynku pracy.

Wywiad

Rewolucyjne zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Czy ich wprowadzenie w życie spowoduje większy napływ pracowników z Ukrainy i Azji? Wywiad z Arturem Czartem, Prezesem Zarządu Pajmon CPT.

Zobacz nasz artykuł także na portalu Www.Wnp.pl: https://www.wnp.pl/praca/rzad-planuje-rewolucje-w-zatrudnianiu-cudzoziemcow-pracodawcy-juz-zacieraja-rece,504331.html

Czy projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, która upraszcza procedury związane z zatrudnianiem pracowników z zagranicy wystarczy do zatrzymania ich na dłużej w Polsce?

Nowe proponowane zmiany w ustawie o cudzoziemcach mogą ułatwić zatrudnianie pracowników z zagranicy w Polsce. To próba ratowania polskiej gospodarki, która ze względu na trendy demograficzne cierpi z powodu deficytu pracowników. To również ukłon w stronę polskich pracodawców, którzy mogą skutecznie wypełniać luki kadrowe migrantami ze Wschodu. W projekcie przewiduje się wydłużenie z sześciu miesięcy do dwóch lat okresu dopuszczalnej pracy w Polsce na uproszczonych zasadach pracowników z: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Uzyskanie dla nich zezwoleń na pracę nie będzie już konieczne.

Zmiany mają usprawnić prowadzenie postepowań administracyjnych w zakresie udzielania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę cudzoziemców w Polsce, składanych w urzędach wojewódzkich. Projekt nowelizacji zakłada rezygnację z wymogu posiadania przez cudzoziemca zapewnionego miejsca zamieszkania i posiadania źródła stabilnego dochodu dla udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na rzecz otrzymywania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Skraca się również czas uzyskania zezwolenia na pracę przez cudzoziemca w podmiotach o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki. Przewiduje się, że wprowadzenie zmian nastąpi już od 1 stycznia 2022 roku.

Szybki wynajem pracowników w przypadku nagłego zapotrzebowania Klienta jest na wagę złota na polskim rynku pracy. Co zrobić, aby rekrutacje były także efektywne dla pracodawców?

Aby szybkie rekrutacje były efektywne, warto podjąć współpracę z firmą, która zarządza zasobami ludzkimi i wspiera przedsiębiorstwa w zatrudnianiu cudzoziemców na różne stanowiska pracy. Takie podmioty pomagają realizować strategiczne projekty przedsiębiorstw i budować stabilny zespół złożony z pracowników produkcyjnych, jak i specjalistów, zgodnie z oczekiwaniem Klientów.

Wszystko rozpoczyna się od zgłoszenia zapotrzebowania na pracowników. Po pierwsze, firmy posiadające odpowiedni personel mają gotowe rozwiązania, które sprawdzają się w procedurach związanych ze skuteczną rekrutacją. Dlatego delegują do zakładów pracy wyselekcjonowanych kandydatów lub kontaktują się bezpośrednio z pośrednikami spoza Polski, którzy są gwarantem pozyskania najlepszych fachowców. Po drugie, wnikliwie weryfikują wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, umiejętności, certyfikaty potwierdzające określone kompetencje kandydatów.

Firmy dysponujące zasobami ludzkimi zdają sobie sprawę, jak efektywne procesy rekrutacji są obarczone wielkim ryzykiem, kosztami i nie zawsze kończą się sukcesem. Dlatego za główny cel stawiają sobie ochronę swoich partnerów biznesowych przed tym niepotrzebnym stresem i zbędnymi kosztami. Zapewniają wsparcie w odpowiednim doborze pracowników. Przygotowują ofertę zgodnie z oczekiwaniem Klienta i dostarczają pracowników do firmy Kontrahenta. W końcu po trzecie, pełnią stały monitoring i opiekę nad personelem już podczas zatrudnienia.

Kogo poszukują dzisiaj polscy pracodawcy i jakie formy pracy wybierają?

Na polskim rynku pracy są poszukiwani pracownicy typowo fizyczni, jak i specjaliści, delegowani do różnych gałęzi przemysłu: spożywczego, chemicznego, budowlanego, motoryzacyjnego, paliwowo-energetycznego, maszynowego i wielu innych. My działamy w tych obszarach i organizujemy zatrudnienie zarówno na okres stały, kilku lat, jak i na krótsze kontrakty, zgodnie z oczekiwaniem Kontrahentów. Jesteśmy dostawcą pracowników z Polski, jak i ze Wschodu. Świadczymy usługi już w kilka dni po zgłoszeniu zapotrzebowania. To wystarcza, aby pracownicy zostali skrupulatnie zweryfikowani i byli gotowi do pracy w nowym zakładzie.

Wynajmujemy całe brygady, jak i pojedynczych pracowników do wykonania konkretnego zadania w firmie Klienta. Zapewniamy wsparcie wykwalifikowanego zespołu, który potrafi poradzić sobie nawet z dużym zamówieniem Kontrahenta i sprostać tym oczekiwaniom, a co najważniejsze – jest w stanie zrealizować je efektywnie i w określonym terminie. Aby mieć tę pewność, zapewniamy własnych kierowników do nadzoru, którzy dbają o bezpieczeństwo i efekty pracy personelu, dyscyplinują i motywują zespół, wyznaczają zakres zadań. Dobrze sprofilowane brygady pozwalają zachować płynność procesów produkcyjnych w zakładach pracy Kontrahentów. Jesteśmy w stałym kontakcie z Klientami na każdym etapie wdrażania pracowników do obowiązków w nowym zakładzie pracy.

Co z formalnościami? Czy zamówienie sprofilowanych brygad / pojedynczych pracowników wiąże się z wypełnieniem stosu różnych dokumentów?

To minimum formalności dla Klientów. To my bierzemy na siebie ryzyko organizacyjne i finansowe. Zapewniamy dokumenty związane z legalizacją pobytu i pracy pracowników, obsługę kadrowo-płacową, badania lekarskie do pracy, składki ZUS, podatki. Świadczymy opiekę koordynatora, tłumacza. Płacimy za transport, relokację pracowników. Organizujemy zakwaterowanie na czas kwarantanny i czas zatrudnienia. Zapewniamy ubrania robocze oraz szkolenia BHP. W razie konieczności oferujemy transport z miejsca zamieszkania do zakładu pracy. To my dajemy pracownikom wynagrodzenia.

Gdy mija proces realizacji zadania, Kontrahent oddaje nam grupę pracowników. Od razu szukamy im zatrudnienia w nowej firmie, aby pracownicy mogli realizować się w nowym miejscu pracy. Każdego dnia uczymy się, jak lepiej spełniać potrzeby firm. Polscy pracodawcy chwalą tę elastyczną formę współpracy i cieszą się, że uczestniczą w starcie cudzoziemców na polskim rynku pracy. Z kolei to, co wyróżnia naszych pracowników, to oddanie się pracy w 100 procentach. Są zmotywowani, rzetelni, chcą pracować od 8 do 12 godzin dziennie.

Jak wygląda „typowy” pracownik ze Wschodu w polskich zakładach pracy?

Zatrudniani przez nas Ukraińcy odnajdują się niemal w każdej branży, począwszy od produkcji, a na specjalistycznych zawodach skończywszy. Stanowią liczne zespoły spawaczy MIG-MAG, TIG, mechaników utrzymania ruchu, czy operatorów specjalistycznych maszyn i urządzeń do robót ziemnych oraz drogowych. Obywatele z Ukrainy często znają język polski na tyle dobrze, że nie potrzebują pomocy tłumacza i z powodzeniem zdają nawet niezbędne kursy i egzaminy, by wykonywać w Polsce np. zawód operatora koparki, ładowarki, czy dźwigu. Z kolei Gruzini, Białorusini i Rosjanie odnajdują się nie tylko w zakładach produkcyjnych. Pracują również np. w sektorze elektrycznym. Natomiast prym wśród budowlańców i także elektryków stanowią np. rekrutowani przez nas Hindusi. Tylko w czwartym kwartale tego roku spodziewamy się przyjazdu do Polski ok. 100 specjalistów z Indii.

Kto dzisiaj zatrudnia cudzoziemców w Polsce? Komu można zaufać?

Cudzoziemcy pracują w Polsce w każdej branży Znajdują zatrudnienie zarówno w małych firmach, jak i w dużych korporacjach. Jesteśmy pionierami we wprowadzaniu cudzoziemców do wielu polskich zakładów pracy. Wiarygodność w oczach partnerów biznesowych i bezpieczne procedury współpracy są dla nas drogowskazem, które wyznaczają nasze kierunki działania. Nasze procedury działania są zgodne z prawem, jawne i przejrzyste. Nasi nowi partnerzy biznesowi mogą również zweryfikować naszą firmę: poznać kapitał zakładowy spółki, sprawdzić istniejących i byłych Kontrahentów, uzyskać cenną wiedzę na temat rekrutacji pracowników, naszej współpracy z pośrednikami spoza Polski, czy form pracy.

Tę transparentność doceniają sami Klienci, co potwierdzają liczne rekomendacje, zaświadczenia o współpracy, członkostwa np. z Polską Izbą Motoryzacji, Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą, czy Izbą Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, a także certyfikaty np. Rzetelna Firma. Jesteśmy dumni oczywiście z ISO 9001:2015 – systemu zarządzania jakością. Ta norma stawia Kontrahenta w centrum i kładzie nacisk na podejście procesowe w firmie. To doskonałe narzędzie, które pokazuje, że mamy do czynienia z wiarygodnym partnerem biznesowym. Wszelkie zmiany, jakie się pojawiają, są prowadzone w sposób kontrolowany i przewidywalny, przedsiębiorstwo rozwija się, zawsze z korzyścią dla Klienta.

Nie samym jednak biznesem człowiek żyje…

Nasi Kontrahenci zauważają również naszą aktywność wolontariacką. Fundujemy m.in.: wyprawki szkolne, cyklicznie pomagamy domom dziecka na Ukrainie, wspierając Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy, a także robimy Szlachetne Paczki, sprzątamy las, sadzimy drzewa, pomagamy pszczołom, jesteśmy „przyszywanymi rodzicami” dwóch kotów argentyńskich w śląskim zoo. Wierzymy, że zasiane dobro wraca, a dzięki naszym Kontrahentom możemy realizować mniejsze i większe projekty charytatywne.

