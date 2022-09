Visline European Express Service – dla naszych Przewoźników oferujemy szereg atrakcyjnych benefitów

Visline European Express Service – to stabilny i bezpieczny partner w transporcie międzynarodowym. Firma specjalizuje się w transporcie ładunków ekspresowych oraz całopojazdowych realizując transporty dla różnych branż (FMCG, automotive, farmaceutyczna, produkcyjna). Firmową flotę stanowią nowoczesne samochody klasy EURO 6 od DMC 3,5t do DMC 40t (FTL). Visline realizuje usługę transportową zgodnie z wymaganiami klientów, przepisów oraz nieustannie podnosi standard usług (ISO 9001), a w codziennej działalności troszczy się o środowisko naturalne (ISO 14001). Do współpracy Visline zaprasza rzetelnych Przewoźników, którym firma oferuje stabilne i długookresowe umowy, szybką i terminową realizację płatności oraz szereg dodatkowych benefitów. We współpracy z Visline – przewoźnicy mogą liczyć na możliwości płatności Skonto, wybór formy współpracy, powtarzalność tras, dedykowanego spedytora oraz dostęp do autorskiej aplikacji umożliwiającej monitoring przesyłek on-line 24/7. Celem zachowania najwyższego poziomu realizacji usługi Visline od Przewoźników oczekuje przekazania dokumentów rejestrowych, wraz z OCP, KRS oraz odpisem licencji transportowej. Wymaganiem Visline jest również aktywnie działanie na giełdach transportowych przez okres na rynku min. 6 miesięcy i posiadanie min. 10 pozytywnych oceny klientów na giełdach transportowych. Zapraszamy do współpracy carrier@visline.pl

