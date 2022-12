Użytkownicy elektrycznych modeli Volkswagena deklarują, że przy zmianie samochodu zdecydują się na auto z takim samym napędem

zdecydowana większość polskich użytkowników Volkswagenów rodziny ID. deklaruje, że przy zmianie samochodu także zdecyduje się na auto elektryczne

aż 82 procent ankietowanych, którzy korzystają wyłącznie z samochodu elektrycznego kolejne auto będzie miało ten sam typ napędu

7 na 10 polskich właścicieli elektrycznych Volkswagenów ID. deklaruje, że podczas przyszłych zakupów również zdecyduje się na auto na prąd. Zwłaszcza, jeśli „elektryk” jest jedynym pojazdem w ich gospodarstwie domowym.

Badanie wśród właścicieli w pełni elektrycznych samochodów Volkswagen ID. wykazało, że są oni na tyle zadowoleni ze swoich pojazdów, że zdecydowana większość z nich (70 procent) deklaruje, że ich kolejny samochód również będzie „elektrykiem”. Warto podkreślić, że blisko połowa jest tego „zdecydowanie” pewna. Tylko 15 procent deklaruje, że ich kolejne auto nie będzie miało napędu czysto elektrycznego. Tyle samo nie jest jeszcze zdecydowanych, czy przesiądzie się do auta na prąd, czy wybierze samochód z innym rodzajem silnika.









Jeśli ID. to jedyny pojazd w domu to prawie na pewno kolejne auto też będzie elektryczne

Ciekawe są również dane z badania skupiające się na tym, czy w danym gospodarstwie domowym model ID. to jedyny w użyciu samochód, i jak to wiąże się z przyszłymi planami zakupowymi właścicieli. Okazuje się, że wśród osób, dla których Volkswagen na prąd to jedyny pojazd, aż 82 procent deklaruje, że ich kolejne auto również będzie elektryczne. Dla tych, którzy poza ID., mają jeszcze inne pojazdy, ten odsetek jest niższy, choć nadal wysoki – taką odpowiedź wybrało dwóch na trzech ankietowanych.



Osoby 50+ najbardziej chętne na zakup następnego auta elektrycznego

Jeśli przyjrzymy się wynikom badania w podziale na grupy wiekowe zauważymy, że to starsi właściciele ID. częściej niż młodsi deklarują, że ich kolejne auto będzie elektryczne. Najbardziej zdecydowani są pięćdziesięciolatkowie (50-59 lat). W tej grupie wszyscy, poza jedną niezdecydowaną osobą, zadeklarowali, że znów kupią BEV! Wysokie odsetki (ponad 70 procent) takich odpowiedzi zanotowaliśmy również wśród osób powyżej 60. roku życia. Niemal dwóch na trzech (65 procent) czterdziestolatków, i nieco ponad połowa trzydziestolatków (52 procent) również zadeklarowała, że ich następnym samochodem będzie „elektryk”.



Notka metodologiczna

Badanie przeprowadzone metodą CATI w sierpniu i wrześniu 2022 r. wśród klientów, którzy zakupili którykolwiek z elektrycznych modeli VW serii ID. Próba N=100. Wcześniejsze badania InsightOut Lab i Volkswagena wśród członków EV Klub Polska pokazały, że liczebność próby ca. 100 jest wystarczająca dla tak niewielkiej populacji.

