Toyota zwiększa poziom inwestycji w produkcję baterii do aut elektrycznych o dodatkowe 746 milionów dolarów

Toyota zwiększa inwestycje w produkcję baterii do aut elektrycznych, aby dostosować ją do planów elektryfikacji gamy modelowej

Dodatkowe 746 milionów dolarów dla Prime Planet – spółki joint venture Toyoty i Panasonica

Plan sprzedaży 200 tys. aut elektrycznych i 3,843 mln. zelektryfikowanych pojazdów w roku fiskalnym 2024 (od kwietnia 2023 do marca 2024)

Toyota planuje zredukować emisyjność sprzedawanych nowych samochodów w skali świata o ponad 50% do 2035 roku

Za koordynację działań Toyoty w dziedzinie baterii odpowiada nowy dział BEV Factory

Nowa inwestycja w produkcję baterii w fabryce Prime Planet

Japoński producent baterii Prime Planet Energy & Solutions to działająca od 2020 roku spółka joint venture Toyoty i Panasonica. Jej zadaniem jest produkcja baterii do samochodów elektrycznych i hybrydowych oraz prowadzenie prac badawczo rozwojowych nad akumulatorami, w tym nad nową technologią baterii ze stałym elektrolitem.

We wrześniu 2022 roku Toyota przeznaczyła 400 miliardów jenów na zwiększenie możliwości produkcji baterii w Japonii. Inwestycje trafiły do kilku zakładów marki oraz do należącej do Prime Planet fabryki Himeji, które w najbliższych latach uruchomią nowe linie produkcyjne. Teraz Toyota inwestuje w rozwój firmy Prime Planet dodatkowe 100 miliardów jenów (746 milionów dolarów), aby zwiększyć jej możliwości produkcyjne o ponad 40% w porównaniu do dotychczasowych planów. Dzięki najnowszej inwestycji zakład będzie mógł produkować rocznie baterie trakcyjne o łącznej pojemności odpowiadającej 23 gigawatogodzinom, co wystarczy do wyposażenia 290 000 egzemplarzy modelu bZ4X, a załoga fabryki powiększy się o kolejne kilka tysięcy pracowników.

W aktualnym roku fiskalnym 2024, który rozpoczął się w kwietniu 2023 roku, Toyota planuje zwiększyć globalną sprzedaż aut elektrycznych (BEV) do 200 000 egzemplarzy. Sprzedaż wszystkich zelektryfikowanych samochodów ma wzrosnąć według prognoz firmy o 34,9%, z 2,849 mln pojazdów w roku fiskalnym 2023 do 3,843 mln aut. Przewidywany udział zelektryfikowanych samochodów w globalnej sprzedaży firmy wyniesie w tym roku fiskalnym 37%, co oznacza skokowy wzrost w porównaniu z poziomem 29,6% zanotowanym w okresie od kwietnia 2022 do marca 2023.

Toyota posiada 51% udziałów w firmie Prime Planet, a pozostałe 49% udziałów należy do Panasonic Holdings. Spółka jest odpowiedzialna za wszystkie etapy rozwoju swoich produktów – od badań naukowych, przez rozwój technologii i opracowanie modeli produkcyjnych, inżynierię produkcji i samą produkcję, po sprzedaż i dostawy. Toyota i Panasonic zleciły nowej spółce dalsze prace rozwojowe zarówno nad już produkowanymi pryzmatycznymi bateriami litowo-jonowymi, jak i nad bateriami nowej generacji oraz ogniwami litowo-jonowymi ze stałym elektrolitem – nową technologią, która dzięki znacznie większej pojemności energetycznej i szybszemu ładowaniu może w najbliższych latach zrewolucjonizować branżę motoryzacyjną.

Nowe centrum zarządzania bateriami w strukturach Toyoty

Produkcja baterii ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju gamy zelektryfikowanych samochodów Toyoty. Firma przeznaczyła na ten cel 2 biliony jenów (około 17,5 miliardów dolarów), z czego 5,6 miliarda dolarów już zainwestowała w rozbudowę fabryk baterii Japonii i Stanach Zjednoczonych do 2026 roku. Nowe środki zwiększą możliwości produkcyjne Toyoty w obu regionach do 40 GWh baterii rocznie.

Aby jeszcze lepiej skoordynować zarządzanie wszystkimi procesami związanymi z rozwojem, produkcją i sprzedażą baterii, Toyota stworzyła w swoich strukturach nowy dział o nazwie BEV Factory, odrębny od działu aut elektrycznych. Zespół BEV Factory jest odpowiedzialny za całą działalność Toyoty w dziedzinie baterii oraz za współpracę z poddostawcami, partnerami i ośrodkami badawczymi, takimi jak Woven by Toyota. Nowa struktura zarządzania przyspieszy podejmowanie decyzji, co pozwoli szybciej odpowiadać na potrzeby klientów zainteresowanych autami elektrycznymi.

Redukcja emisji nowych samochodów o 50% do 2035 roku

Jak ogłosił prezydent Koji Sato podczas niedawnej konferencji poświęconej wynikom finansowym Toyota Motor Corporation, firma planuje zredukować emisyjność sprzedawanych nowych samochodów w skali świata o ponad 50% do 2035 roku. Do 2026 roku Toyota będzie sprzedawać 1,5 miliona BEV rocznie i wprowadzi na rynek 10 nowych modeli BEV, w tym samochody luksusowe, auta miejskie i pojazdy użytkowe, głównie w USA i Chinach. Toyota opracuje także zupełnie nową platformę opracowaną wyłącznie dla aut elektrycznych. Pierwsze modele z tej serii zadebiutują w 2026 roku. Sprzedaż hybryd wzrośnie do 2030 roku o ponad 30%, głównie w Azji i na rynkach rozwijających się. Aby zrealizować te cele, Toyota pracuje nad zapewnieniem sobie odpowiedniego poziomu dostaw baterii, zwiększając własne możliwości produkcyjne oraz wzmacniając współpracę z partnerami.