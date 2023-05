Toyota zwiększa o 746 mld USD inwestycje w produkcję baterii

Japoński koncern motoryzacyjny przeznaczy dodatkowe 746 milionów USD dla Prime Planet, spółki joint venture Toyoty i Panasonica, by dostosować produkcję baterii do aut elektrycznych do planów elektryfikacji gamy modelowej.

Prime Planet Energy & Solutions działa od 2020 roku i zajmuje się produkcją baterii do samochodów elektrycznych i hybrydowych, a także prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych nad akumulatorami, m.in. nad nową technologią baterii ze stałym elektrolitem. Jak czytamy w komunikacie prasowym, we wrześniu 2022 roku Toyota przeznaczyła 400 miliardów jenów na zwiększenie możliwości produkcji baterii w Japonii, a inwestycje trafiły do kilku zakładów marki oraz do należącej do Prime Planet fabryki Himeji, które w najbliższych latach uruchomią nowe linie produkcyjne. Teraz japoński koncern poinformował o przeznaczeniu dodatkowych 100 miliardów jenów (746 mln USD) w działalność spółki Prime Planet. Krok ten ma na celu zwiększenie możliwości produkcyjnych o ponad 40%. Dzięki najnowszej inwestycji zakład będzie mógł produkować rocznie baterie trakcyjne o łącznej pojemności odpowiadającej 23 gigawatogodzinom, co wystarczy do wyposażenia 290 000 egzemplarzy modelu bZ4X, a załoga fabryki powiększy się o kolejne kilka tysięcy pracowników – pisze Toyota w komunikacie prasowym. Warto dodać, że w rozpoczętym w kwietniu roku fiskalnym 2024, japoński koncern motoryzacyjny chce zwiększyć globalną sprzedaż aut elektrycznych (BEV) do 200 000 egzemplarzy. „Produkcja baterii ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju gamy zelektryfikowanych samochodów Toyoty. Firma przeznaczyła na ten cel 2 biliony jenów (około 17,5 miliardów dolarów), z czego 5,6 miliarda dolarów już zainwestowała w rozbudowę fabryk baterii Japonii i Stanach Zjednoczonych do 2026 roku. Nowe środki zwiększą możliwości produkcyjne Toyoty w obu regionach do 40 GWh baterii rocznie.” – pisze Toyota. Źródło: www.evertiq.pl