Toyota zarejestrowała w tym roku w Polsce ponad 60 000 samochodów. Wyniki z października 2022 roku

Toyota jako lider polskiego rynku konsekwentnie zwiększa przewagę nad pozostałymi markami

5 248 samochodów osobowych zarejestrowanych w październiku (+9%)

60 594 rejestracje w ciągu 10 miesięcy 2022 roku

Wzrost udziału w rynku rok do roku o 1 p.p. do 17,4%

5 modeli Toyoty w Top 10 polskiego rynku aut osobowych w tym roku

Corolla i Yaris najpopularniejszymi samochodami w kraju

Od stycznia do października na drogi wyjechało 17 486 Corolli

Aygo X na pierwszym miejscu w segmencie w październiku Lider polskiego rynku zyskuje dzięki prywatnym nabywcom W październiku Toyota ponownie zajęła pierwsze miejsce i zarejestrowała 5 248 samochodów osobowych, co zwiększyło jej przewagę nad drugą marką w rankingu o ponad 1 500 aut. Łącznie w tym roku do klientów Toyoty trafiło 60 594 egz. Jej udział w rynku wzrósł rok do roku o 1 punkt procentowy do poziomu 17,4%. 65% samochodów osobowych marki zarejestrowanych w ubiegłym miesiącu to auta firmowe (3 445 egz.). Jej udział w tej części rynku wyniósł 15%. Zainteresowanie klientów indywidualnych osobowymi Toyotami wzrosło rok do roku aż o 62% do 1 803 aut. Liczba ta przekłada się na 20% miesięcznych rejestracji prywatnych samochodów osobowych – w październiku ubiegłego roku było to 13,9%. Pięć modeli Toyoty w Top 10 polskiego rynku. Corolla i Yaris na szczycie Po 10 miesiącach 2022 roku pięć z dziesięciu najpopularniejszych aut osobowych w Polsce to samochody Toyoty. Corolla i Yaris zajmują dwa pierwsze miejsca z wynikami odpowiednio 17 486 egz. i 10 234 egz. Gdyby Corolla była osobną marką, zajęła by ósme miejsce na rynku. Piątym najczęściej rejestrowanym modelem jest RAV4 z wynikiem 9 106 aut, a na dziewiątym i dziesiątym miejscu znalazły się Toyota C-HR (7 501 egz.) i Yaris Cross (6 653 egz.). Ranking modeli z największą liczbą rejestracji w październiku sytuuje Corollę na pierwszym miejscu (1 330 egz.), Yarisa na trzecim (1 089 egz.), Yarisa Cross na piątym (868 egz.), a RAV4 na szóstym (788 egz.). Aygo X liderem segmentu w październik Nowa Toyota Aygo X zakończyła dziesiąty miesiąc roku z bardzo dobrym wynikiem 314 rejestracji, który zapewnił jej awans na pierwsze miejsce w segmencie. Licząc od początku roku, klienci marki zarejestrowali 2 015 egzemplarzy nowego modelu, co daje mu drugie miejsce. Schodzący model Aygo znalazł w tym roku nabywców na 657 aut. W październiku obok Corolli, Yarisa i Aygo X na pierwszym miejscu w segmencie znalazł się także RAV4 (788 egz.). Natomiast patrząc na wyniki z 10 miesięcy, do tych trzech modeli dołącza Toyota C-HR (7 501 egz.) jako lider kompaktowych SUV-ów. Yaris Cross uzyskał drugi najlepszy wynik w klasie B-SUV – zarówno w ciągu miesiąca (868 egz.), jak i od początku roku (6653 egz.). Kolejny dobry miesiąc Toyoty PROACE CITY Trzy samochody użytkowe Toyoty zanotowały w październiku dobre wyniki. PROACE CITY jest najpopularniejszym kompaktowym vanem dzięki 338 rejestracjom w październiku i 3 076 zarejestrowanym samochodom od początku roku. Hilux zajmuje drugie miejsce w segmencie pick-upów (37 rejestracji miesięcznych i 757 aut zarejestrowanych w 10 miesięcy). PROACE uzyskał trzecie najlepsze wyniki wśród vanów średniej wielkości – odpowiednio 126 egz. i 2 276 egz.