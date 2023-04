Toyota wraz z partnerami przyspiesza rozwój technologii biopaliw neutralnych klimatycznie

Stowarzyszenie Research Association of Biomass Innovation for Next Generation Automobile Fuels powstało w 2022 roku z inicjatywy Toyoty i japońskiego koncernu energetycznego ENEOS. Jego zadaniem jest opracowanie nowych metod produkcji biopaliwa z biomasy w taki sposób, aby cyrkulacja wodoru, tlenu i CO2 była jak najkorzystniejsza dla klimatu i środowiska. Teraz do organizacji dołącza Mazda. Pięć japońskich marek motoryzacyjnych należących do stowarzyszenia odpowiadają za połowę rynku pojazdów osobowych i komercyjnych w Japonii.

Szeroki wybór technologii przyspieszy neutralność węglową transportu

Bioetanol to kolejna technologia dekarbonizacji transportu, którą Toyota bierze pod uwagę w ramach strategii oferowania wielu różnych nisko- i bezemisyjnych napędów, dostosowanych do specyfiki lokalnych rynków i potrzeb klientów. Firma oferuje obecnie szeroką gamę samochodów opartą na wszystkich rodzajach zelektryfikowanych napędów – hybrydy, hybrydy plug-in oraz auta elektryczne na wodór i na baterie. Jednocześnie Toyota prowadzi prace rozwojowe nad wodorowym silnikiem spalinowym oraz stopniowo wprowadza na rynek auta na paliwa syntetyczne.

Japońscy producenci aut testują nowe metody dekarbonizacji

Bioetanol to odnawialne paliwo, które może być dystrybuowane w ramach istniejącej infrastruktury, na zwykłych stacjach benzynowych, a przystosowanie do niego silników spalinowych nie wymaga dużych inwestycji. Dlatego Toyota wraz z japońskim koncernem energetycznym ENEOS Corporation i należącymi do Toyota Group firmami Suzuki, Subaru, Daihatsu i Toyota Tsusho założyła 1 lipca 2022 roku nowy ośrodek badawczo-rozwojowy Research Association of Biomass Innovation for Next Generation Automobile Fuels. Teraz do stowarzyszenia dołącza Mazda, która ma duże doświadczenie w technologiach paliw neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla i dostosowanych do nich napędów. Pięć marek motoryzacyjnych zaangażowanych w tę inicjatywę mieści się w gronie siedmiu najpopularniejszych marek wśród Japończyków, a ich łączny udział w japońskim rynku przekracza 60%.

Produkcja paliwa w obiegu zamkniętym

Głównym zadaniem stowarzyszenia jest opracowanie nowej technologii produkcji bioetanolu, która zapewni pojazdom spalinowym neutralność węglową i nie będzie konkurowała z produkcją żywności. Jedną z metod będzie wykorzystanie dwutlenku węgla powstającego przy produkcji bioetanolu do wytwarzania paliwa syntetycznego. Drugą użycie do produkcji biopaliwa tlenu uwalnianego przy generowaniu wodoru w elektrolizie wody. Cały system powinien tworzyć obieg zamknięty zasilany energią odnawialną. Naukowcy zajmą się również dostosowaniem silników do biopaliwa i opracowaniem algorytmów obliczających zapotrzebowanie na surowiec roślinny, które ułatwią planowanie upraw.

Siedziba organizacji mieści się w Okuma West Industrial Park w prefekturze Fukushima, gdzie w najbliższym czasie zostanie uruchomione laboratorium badawcze. Organizacja zaprojektuje, zainstaluje i uruchomi prototypowe linie produkcyjne, a po fazie testów przygotuje nową technologię do wdrożenia na skalę przemysłową.