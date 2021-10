Technologie z Krakowa dla katarskiej floty autobusów

ABB dostarczy infrastrukturę do ładowania dla jednej z największych na świecie flot autobusów elektrycznych. W projekt zaangażowane jest Korporacyjne Centrum Technologiczne ABB w Krakowie.

W ramach zamówienia ABB dostarczy 1300 złącz tworzących tzw. miejsca docelowego ładowania (destination charging) oraz 89 ładowarek pantografowych, z czego cztery mobilne. Łączna moc zainstalowanych urządzeń wyniesie 125 MW. W efekcie powstanie kompletna infrastruktura do ładowania dla floty 1000 autobusów, która ma przewozić około 50 tys. pasażerów dziennie. Dla niewielkiego Kataru to projekt o bardzo dużym znaczeniu, ponieważ tamtejszy transport publiczny opiera się prawie wyłącznie na połączeniach autobusowych – pisze ABB w komunikacie.

Istotną rolę do odegrania w tym projekcie miał zespół naukowo-badawczy z Korporacyjnego Centrum Technologicznego ABB w Krakowie. Polacy odpowiadali m.in. za zarządzanie projektem, stworzenie architektury systemu, proces certyfikacji i wdrożenie do produkcji.

– Katar jest jednym z najcieplejszych krajów świata. Musieliśmy dostosować urządzenia do niestandardowych wymagań, m.in. w zakresie temperatury – mówi Aleksander Polit, kierownik projektu z ABB w Krakowie. – Zaprojektowaliśmy rozwiązanie umożliwiające sekwencyjne ładowanie dwóch autobusów, bazując na produkcie który już wcześniej stworzyliśmy w Krakowie, a który ABB zainstalowała m.in. u operatora w Hamburgu – wyjaśnia.

Katar dąży do tego, aby do 2022 r. przynajmniej 25 proc. publicznej sieci autobusowej było zasilane energią elektryczną, a do 2030 r. – 100 proc.

W ramach tego planu władze stworzą jedną z największych sieci e-busów na świecie. Urządzenia ABB mają zostać zainstalowane m.in. na czterech zajezdniach autobusowych, ośmiu przystankach i przy dwunastu stacjach metra. Umowa obejmuje również dodatkowe usługi serwisowe, które mają być świadczone przez 3 lata.

Projekt realizowany jest we współpracy z Mannai Trading Company, przedsiębiorstwem budowlanym Ashghal i operatorem floty – Mowasalat.

– W ramach naszej strategii zrównoważonego rozwoju 2030 pomagamy operatorom w pełni wykorzystać potencjał elektromobilności. Wpisując się w coraz mocniejszy trend elektryfikacji flot, nasze rozwiązania umożliwiają transformację w kierunku bardziej ekologicznego transportu w skali globalnej – mówi Frank Muehlon, dyrektor globalnego biznesu elektromobilności ABB.

ABB zapewni również rozwiązania łączności i interfejsy integrujące infrastrukturę ładowania z systemem zarządzania flotą Mowasalat. Ładowarki będą połączone z platformą chmurową ABB Ability.

ABB zainstalowała swoje stacje do ładowania dużych mocy dla autobusów elektrycznych w wielu miastach świata. Naukowcy i inżynierowie z Korporacyjnego Centrum Technologicznego brali udział w projektach realizowanych dla operatorów m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Norwegii, we Włoszech i Ameryce Północnej, wdrażając rozwijane w Krakowie ładowarki pantografowe (panto-up i panto-down), jak i ładowarki CCS z przeznaczeniem dla zajezdni autobusowych (depot chargers). © ABB oferuje produkty infrastruktury pojazdów elektrycznych, dostarczając rozwiązania do ładowania i elektryfikacji dla samochodów, autobusów oraz statków i kolei. ABB weszła na rynek elektromobilności w 2010 roku. Do dziś sprzedała ponad 400 tys. stacji do ładowania na 85 rynkach, z czego ponad 20 tys. szybkich ładowarek w technologii prądu stałego.

ABB, to firma technologiczna, która zajmuje się integracją produktów elektryfikacji, robotyki, automatyki i systemów napędowych z rozwiązaniami cyfrowymi. Zatrudnia 105 tys. pracowników w ponad 100 krajach.

Źródło: www.evertiq.pl