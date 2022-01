Tallinn rozszerza zamówienie – kolejne 50 Urbino CNG dołączy do gazowej floty w stolicy Estonii

Największy przewoźnik transportu publicznego w Estonii – Aktsiaselts Tallinna Linnatransport (TLT), obsługujący transport w stolicy kraju, zamówił od Solarisa 20 autobusów Urbino 12 CNG i 30 sztuk Urbino 18 CNG napędzanych sprężonym gazem ziemnym. Tym samym Tallinn skorzystał z opcji rozszerzenia kontraktu z lipca 2021 roku, w ramach którego zakupiono 100 gazowych pojazdów marki Solaris. Dostawy nastąpią we wrześniu 2022 r, a po ich zakończeniu w stolicy Estonii będzie kursować łącznie 350 gazowych Solarisów.

Solaris dostarczył do tej pory do Tallina już ponad 260 autobusów gazowych. Przewoźnik Aktsiaselts Tallinna Linnatransport (TLT) zamawiał od producenta kolejne transze autobusów napędzanych sprężonym gazem ziemnym od 2019 roku. Ostatni kontrakt, z lipca 2021 roku opiewał na 100 pojazdów, w tym 35 przegubowych Urbino CNG, spośród których już ponad 60 jest już na miejscu. 26.01.2022 TLT skorzystało z opcji zakupu dodatkowych autobusów – 20 sztuk Urbino 12 CNG oraz 30 modeli Urbino 18 CNG. Nowy kontrakt będzie zrealizowany we wrześnie 2022 roku, a jego wartość opiewa na blisko 15 milionów euro.

„Przyjazny dla środowiska, wygodny i bezpieczny transport publiczny w Tallinie to nasze dobro wspólne. Właśnie dlatego, dwa lata temu postanowiliśmy zainwestować w pojazdy gazowe – i rzeczywiście, dwa lata później flota TLT została uzupełniona o 350 ekologicznych autobusów. Dzięki temu uda nam się ograniczyć emisję CO 2 o 25 tys. ton rocznie, co jest porównywalne z roczną emisją dwutlenku węgla przez 7 tys. samochodów osobowych z silnikami spalinowymi. Jest to szczególnie istotne, ponieważ w 2023 roku Tallinn będzie Zieloną Stolicą Europy” – powiedział Andrey Novikov, Zastępca Burmistrza Tallina.

„Pozyskując kolejnych 50 autobusów gazowych Solaris, w ramach rozszerzenia umowy, zrealizujemy nasz cel, jakim jest wymiana 70% floty autobusowej. Do końca tego roku zastąpimy autobusy starej generacji nowymi, ekologicznymi i nowoczesnymi pojazdami, które spełniają oczekiwania pasażerów, a także będą przyjazne dla osób niepełnosprawnych. Jest to dla nas wyjątkowo istotne, ponieważ w maju tego roku przypada 100. rocznica powstania komunikacji autobusowej w Tallinie. Nowoczesne, przyjazne środowisku autobusy zapoczątkują nowy rozdział historii transportu publicznego. Ma to także niebagatelne znaczenie w kontekście Tallina jako Zielonej Stolicy Europy” – ­powiedział Deniss Boroditš, prezes zarządu TLT.

Jeśli podsumujemy wszystkie dotychczasowe zamówienia, gazowa flota w Tallinie będzie liczyła 350 ekologicznych autobusów Solaris, w tym 195 modeli 12-metrowych i 155 przegubowych. Warto wspomnieć, że bieżący rok jest dla przewoźnika wyjątkowy – TLT obchodzi bowiem swoje 100-lecie. Ekologiczne pojazdy będą więc niemałym prezentem dla pasażerów Tallina, jednego z najinteligentniejszych miast Europy.

„Po pierwsze chciałbym złożyć na ręce TLT najszczersze gratulacje z powodu imponujących 100 lat! To wspaniały jubileusz i jestem niezwykle szczęśliwy, że właśnie w tym szczególnym roku nasza firma przyczyni się do realizacji ambitnego celu TLT, jakim było zasilenie transportu publicznego w Tallinie o aż 350 gazowych autobusów. Gratuluję tej odważnej, ogromnej inwestycji w nowoczesny i czysty transport miejski. To wyraz wielkiego zaufania do nas, za co niezmiernie dziękuję” – powiedział Petros Spinaris, członek zarządu Solaris Bus & Coach odpowiedzialny za obszar Sprzedaży, Marketingu i Customer Service.

Nowo zamówione pojazdy – niezależnie od długości – będą wyposażone w silnik o mocy 235 kW, przystosowany do pracy z paliwem w postaci sprężonego gazu ziemnego (CNG). Dodatkowa funkcja zimnego startu ułatwi rozruch pojazdu przy niskich temperaturach. Butle służące do magazynowania sprężonego gazu ziemnego znajdą się na dachu autobusów, w ich przedniej części. W autobusach 12-metrowych zamontowane zostaną pojemniki o łącznej pojemności 1575 l, w przegubowych zaś 1875 l.

Przewoźnik i tym razem postawił na wysoki standard wyposażenia, zarówno w przestrzeni pasażerskiej, jak i kabinie kierowcy. W klimatyzowanym wnętrzu pasażerowie będą mogli korzystać z nowoczesnego i rozbudowanego systemu informacji pasażerskiej, złącz USB umożliwiających ładowanie urządzeń mobilnych oraz monitoringu zwiększającego bezpieczeństwo. Autobusy zostaną ponadto wyposażone w automatyczny system liczenia pasażerów, czujniki cofania oraz sygnalizację na pulpicie kierowcy detekcji pożaru w komorze silnika i automatyczną funkcję jego gaszenia. Bezpieczeństwo, także w czasach pandemii, zwiększy całkowicie zamknięta, komfortowa i ergonomiczna kabina kierowcy. Ponadto czujnik zmierzchu i deszczu zapewni wsparcie kierowcy podczas prowadzenia pojazdu w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

Pojazdy marki Solaris zawitały do stolicy Estonii dokładnie 2 dekady temu. Oprócz gazowych autobusów Solaris dostarczył do Tallina także bezemisyjne Trollino.