Systemy wspomagające kierowcę w Volkswagenie ID.7 zwiększają komfort i bezpieczeństwo

Volkswagen ID.7, jak przystało na flagowy model elektrycznej rodziny ID. jest wręcz naszpikowany różnego rodzaju systemami wspierającymi kierowcę. Zwiększają one bezpieczeństwo i komfort jazdy, co jest szczególnie istotne podczas dalekich podróży. A właśnie do tego Volkswagen ID.7 jest wręcz stworzony. Na drogach szybkiego ruchu świetnie sprawdzi się np. Travel Assist z danymi inteligencji zbiorowej, który pozwala na częściowo autonomiczną jazdę ID.7. Samochód może również samodzielnie powtarzać manewr parkowania, np. pod domem.



Wyświetlacz head-up z rozszerzoną rzeczywistością. ID.7 jest pierwszym Volkswagenem, który ma w seryjnym wyposażeniu wyświetlacz head-up z funkcją rozszerzonej rzeczywistości. Układ kokpitu jest do niego dopasowany, ponieważ ID.7 nie potrzebuje już konwencjonalnych instrumentów. Zamiast tego Volkswagen dostarcza kierowcy wszystkie niezbędne informacje poprzez mały cyfrowy zestaw instrumentów ID. Display i wyświetlacz head-up. Na wyświetlaczu ID. Display prezentowane są niezbędne informacje, takie jak prędkość i ostrzeżenia. Dalsze informacje dotyczące jazdy, takie jak aktualna i dozwolona prędkość, a także wskazania nawigacji czy pasy ruchu są wyświetlane wirtualnie przed polem widzenia kierowcy za pomocą wyświetlacza head-up. Sposób wyświetlania można dostosować do upodobań za pomocą kierownicy wielofunkcyjnej. Dzięki temu kierowca ma wszystkie niezbędne informacje bez konieczności odrywania wzroku od drogi, co znacznie zwiększa komfort i bezpieczeństwo jazdy.



Parkowanie z funkcją pamięci. Na liście opcji dostępnych w ID.7 znalazł się system wspomagania parkowania Park Assist Pro z funkcją pamięci. Zintegrowano w nim trzy tryby automatyczne, które można aktywować w zależności od sytuacji. Dzięki funkcji pamięci ID.7 rejestruje ostatnie 50 przejechanych metrów, czyli odcinek przed zaparkowaniem. Gdy ID.7 ponownie dotrze do tej samej pozycji – na przykład do wjazdu pod wiatę przy domu – samochód automatycznie zaoferuje dokończenie manewru parkowania. Kierowca może wówczas siedzieć w pojeździe lub monitorować procedurę z zewnątrz za pomocą smartfona. Możliwe jest również samodzielne wyjechanie z miejsca parkingowego – w tym przypadku na odległość do 25 metrów. Standardowy tryb Park Assist to system znany już z innych modeli Volkswagena. Umożliwia on wyszukiwanie wolnych miejsc parkingowych, a także wspomagane wjeżdżanie i wyjeżdżanie z miejsc równoległych lub prostopadłych. ID.7 przejmuje w tym celu kontrolę nad przyspieszaniem, hamowaniem i skręcaniem kierownicą. Trzeci tryb pozwala kierowcy w takich samych sytuacjach wjechać i wyjechać z miejsca parkingowego z zewnątrz pojazdu. Kierowca steruje w tym przypadku procedurą za pomocą aplikacji na swoim smartfonie.



Połączenie danych z pojazdu i inteligencji zbiorowej. Rozwijany nieustannie Travel Assist z danymi inteligencji zbiorowej częściowo autonomiczną jazdę, a także – na wielopasmowych autostradach od prędkości 90 km/h – wspomaganą zmianę pasa ruchu. Kolejną udoskonaloną funkcją jest adaptacyjne prowadzenie po pasie ruchu. Podczas gdy wcześniej opcjonalny Travel Assist opierał się na co najmniej jednym widocznym oznaczeniu pasa ruchu, teraz wystarczające dla systemu są takie elementy jak np. krawężniki. Kolejną nową funkcją jest łączenie danych pojazdu z danymi inteligencji zbiorowej pochodzące z innych pojazdów. ID.7 może wykrywać ograniczenia prędkości za pomocą informacji z kamery i nawigacji, a pojazd będzie automatycznie ich przestrzegać. Ponadto system może również rejestrować parametry takie jak zakręty, ronda i skrzyżowania znajdujące się przed pojazdem i przekazywać te dane do pojazdów jadących za nami. Z kolei system w ID.7 otrzymuje informacje o ograniczeniach prędkości w dalszej części trasy za pomocą danych z mapy oraz danych inteligencji zbiorowej pojazdów jadących z przodu. Dzięki temu nowa generacja Travel Assist działa bardzo płynnie i w sposób przewidywalny.



Wspomagana zmiana pasa ruchu. Dane inteligencji zbiorowej są wykorzystywane również do wspomaganej zmiany pasa ruchu podczas jazdy na autostradach wielopasmowych. Takie zmiany pasa działają także bez danych inteligencji zbiorowej. Travel Assist może zaproponować kierowcy zmianę pasa ruchu, jeśli pozwala na to sytuacja na drodze. Jeśli kierowca naciśnie następnie kierunkowskaz i trzyma ręce na kierownicy, zostanie przeprowadzona wspomagana zmiana pasa ruchu. Oczywiście odpowiedzialność za kontrolę nad pojazdem spoczywa cały czas na kierowcy.



System Emergency Assist. ID.7 jest wyposażony seryjnie także w system Emergency Assist, który monitoruje zachowanie kierowcy. Jeśli wykryje on, że kierowca się nie rusza przez dłuższy czas, np. w wyniku zasłabnięcia system spróbuje przy pomocy sygnałów dźwiękowych i lekkiego przyhamowania go ocucić. Jeśli to zawiedzie, układ przejmie kontrolę nad samochodem aż do całkowitego zatrzymania.

