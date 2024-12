Solaris sprzedaje elektryczne autobusy do USA

Dostawy zaplanowano na drugą połowę 2026 roku. Pojazdy zostaną zbudowane na specjalnie zaprojektowanej platformie, spełniającej amerykańskie wymogi regulacyjne, takie jak normy FMVSS i ADA. W projekcie wykorzystano technologie opracowane przez Solarisa w ciągu 15 lat doświadczeń w produkcji pojazdów elektrycznych, w tym systemy napędowe, autorską integrację baterii oraz funkcje łączności.

„Ta umowa to niezwykle ważne osiągnięcie i kamień milowy w historii Solarisa. To kolejny krok w realizacji naszych celów strategicznych i wizji, aby Solaris stał się najchętniej wybieranym dostawcą autobusów zeroemisyjnych w Ameryce Północnej. Chcemy podziękować King County Metro za wybór Solarisa i naszych produktów. To dla mnie zaszczyt być tutaj. Jestem pewien, że to początek owocnej współpracy z King County Metro i że nasze pojazdy spełnią, a nawet przewyższą oczekiwania przewoźnika” – powiedział podczas podpisania umowy Javier Iriarte, Prezes Zarządu Solaris Bus & Coach.