SEAT wprowadza do swoich modeli szereg nowych funkcji

Wraz z uruchomieniem pełnej produkcji nowego Leona oraz odświeżonej Ateki hiszpańska marka ogłosiła aktualizację swoich pozostałych samochodów. Zmiany w poszczególnych modelach mają zapewnić podróżnym jeszcze wyższy poziom wygody. Ateca po faceliftingu trafi do Polski już na początku września.

Łączność ze światem online

Do Ibizy oraz Arony wprowadzono rozwiązania zapewniające wysoki poziom łączności między samochodem a kierowcą. Aplikacja SEAT Connect stanowi integralną część systemu multimedialnego pojazdu, umożliwiającą szybki dostęp do licznych funkcji z poziomu deski rozdzielczej. Po opuszczeniu pojazdu użytkownicy będą mogli sprawdzić za pomocą smartfona takie dane auta, jak np. informacje dotyczące podróży czy miejsce zaparkowania. Z poziomu aplikacji można także zdalnie otwierać i zamykać zamek w drzwiach lub uruchomić klakson i kierunkowskazy, co ułatwi odnalezienie samochodu.

W obydwu modelach znajdzie się również kompatybilna z Android Auto i Apple CarPlay funkcja Full Link, zapewniająca połączenie smartfona z systemem multimedialnym. Dzięki opcji sterowania głosem funkcja będzie bezpieczna w użytkowaniu nawet podczas jazdy.

SEAT Leon z pełniejszym wyposażeniem

SEAT ogłosił uruchomienie produkcji czwartej generacji Leona w docelowym wymiarze. Już w momencie premiery bestsellerowy model przyciągnął uwagę odważnym designem, szeroką gamą zaawansowanych układów napędowych i pełnym połączeniem z siecią. Przy okazji uruchomienia montażu projektanci postanowili rozszerzyć możliwości personalizacji samochodu poprzez wprowadzenie nowych 18-calowych kół aerodynamicznych w kolorze Cosmo Grey i Nuclear Grey. Marka wzięła również pod uwagę rozwiązania praktyczne, oferując gniazdko 230 V w bagażnikach zarówno w wersji 5-drzwiowej, jak i w Sportstourer.

Odświeżony SEAT Ateca

SEAT Ateca po faceliftingu wprowadza nową energię do linii SUV-ów marki, oferując odważniejszy design, wyższy poziom bezpieczeństwa i komfort. Producent zapewnił również duże możliwości personalizacji wykończenia, odpowiadając różnym stylom życia klientów. Kierowca będzie mógł wybrać m.in. rodzaj felgi spośród 14 wersji w rozmiarach od 16 do 19 cali czy kolor nadwozia spośród 10 propozycji, w tym nowej barwy – Dark Camouflage.

SEAT Ateca oferuje również szereg zaawansowanych systemów wspomagania jazdy, takich jak Predykcyjny tempomat ACC, Inteligentny asystent bezpieczeństwa Emergency Assist czy System monitorowania martwego pola Side Assist z funkcją ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu Exit Assist, co czyni go jednym z najbezpieczniejszych pojazdów w segmencie. Model zapewnia również bogate wyposażenie dodatkowe, takie jak podgrzewana kierownica czy podgrzewana, atermiczna przednia szyba z technologią Climacoat. Pierwsze egzemplarze nowej Ateki powinny pojawić się na polskich drogach na początku września.

Bardziej dynamiczny SEAT Tarraco

Model Tarraco zyskał szereg aktualizacji, które utwierdzają jego silną pozycję w segmencie. Odświeżeniu uległ wygląd zewnętrzny pojazdu: zgodnie z trendem SEAT-a już w standardowej wersji nazwa pojazdu została wytłoczona nowym stylem pisma, a tylne światła LED tworzą linię poprowadzoną przez całą szerokość samochodu. Jeszcze większe możliwości personalizacji zapewniają dwie nowe opcje lakieru Merlot Red i Dolphin Grey.

Wnętrze SEAT Tarraco oferuje najnowsze technologie multimedialne, odpowiadające na wymagania coraz bardziej cyfrowego świata. Duży ekran o przekątnej 9,2-cala, oparty na architekturze MIB3, dostępny w opcjonalnym wyposażeniu pozwala na wygodniejszy dostęp do informacji nawigacyjnych, radia lub muzyki online. Samochód oferuje również obsługę niektórych funkcji za pomocą gestów oraz kompatybilność z aplikacją SEAT Connect.

Odświeżeniu uległa również gama układów napędowych Tarraco. Klienci mogą postawić na równowagę osiągów i wydajności, wybierając czterocylindrową jednostkę benzynową TSI o mocy 150 KM o pojemności 1,5 litra połączoną z nową sześciobiegową manualną skrzynią biegów. Z kolei 2-litrowy silnik TDI, połączony z przekładnią DSG, zyskał więcej mocy, osiągając 200 KM.

Alhambra z bogatszym wyposażeniem

SEAT postanowił dostosować wersje modelu Alhambra do oczekiwań klientów, rezygnując z wersji Reference i stawiając na większe możliwości personalizacji. Zarazem marka poszerzyła zestaw rozwiązań oferowany już w standardowym wyposażeniu.

SEAT to jedyna firma, która projektuje, produkuje i sprzedaje samochody w Hiszpanii. Należy do Grupy Volkswagen, a międzynarodową działalność prowadzi z siedziby zlokalizowanej w Martorell (w prowincji Barcelona). Eksportuje 80% produkowanych pojazdów i działa w 80 krajach na wszystkich kontynentach. W 2019 roku firma SEAT sprzedała łącznie 574 100 samochodów, ustanawiając nowy rekord sprzedaży.

Grupa SEAT zatrudnia łącznię ponad 15 000 specjalistów w trzech centrach produkcyjnych zlokalizowanych w Barcelonie, El Prat de Llobregat oraz Martorell, w których powstają cieszące się dużym powodzeniem modele Ibiza, Arona i Leon. Pozostałe modele firma produkuje w Czechach, Niemczech, Portugalii oraz na Słowacji.

SEAT jest największym przemysłowym inwestorem w badania i rozwój w Hiszpanii. Posiada własne centrum oprogramowania SEAT:CODE oraz centrum technologiczne, które funkcjonuje jako centrum wymiany wiedzy łączące 1000 inżynierów. Samochody firmy już teraz mogą pochwalić się najnowszymi rozwiązaniami z dziedziny łączności, a globalny proces cyfryzacji wdrażany przez SEAT-a ma na celu promowanie przyszłości opartej na mobilności.

Stałe dążenie do innowacji przełożyło się na uruchomienie w Polsce w 2020 roku dwóch platform online ułatwiających klientom kontakt z marką SEAT oraz wybór i zakup samochodu. Wirtualny Salon dostępny na portalu SEAT.pl to interaktywny showroom oferujący ogólnodostępne pokazy samochodów na żywo oraz prywatne wideokonsultacje z doradcą, który przedstawi i omówi wybrany model. Platforma Sales Online dostępna pod adresem Sklep.SEAT.pl to z kolei kompletne narzędzie ułatwiające wyszukanie i zamówienie samochodu dostępnego w polskiej sieci dealerskiej SEAT-a. Sales Online zapewnia zarazem dostęp do atrakcyjnej oferty finansowej leasingu konsumenckiego, niedostępnego w stacjonarnych salonach marki.

Źródło: www.seatmedia.pl