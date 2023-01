SEAT rozpoczyna transformację w kierunku elektromobilności

Jak czytamy w komunikacie prasowym SEAT Components, koncern planuje rozpoczęcie produkcji pięciu komponentów: mechanizmów różnicowych, łożysk obrotowych, E-Box akumulatorów, KMM – modułów chłodzenia akumulatorów, a także aluminium do silników samochodów elektrycznych. Jest to jednoznaczny krok w kierunku przekształceniu tego centrum ku produkcji elementów do e-pojazdów.

W związku z zachodzącymi zmianami w motoryzacji, trwa niezaprzeczalny wyścig o dominację na rynku mobilności w Europie. Plan przebudowy El Prat SEAT S.A. jest więc kolejnym krokiem dla Hiszpanii. Koncern zainwestuje w fabrykę miliony euro, by nie zostać w tyle tych ogólnoświatowych i europejskich przemian.

Obecnie na produkcji w SEAT Components pracuje około 900 osób. Produkowane są tam dwie manualne skrzynie biegów, MQ200 i MQ281, do samochodów z silnikami spalinowymi. Produkcja samochodów elektrycznych będzie oznaczać stopniową redukcję tych skrzyń biegów i możliwość wykorzystania wysoko wykwalifikowanej siły roboczej oraz poziomów wydajności i produktywności zakładu. Oznacza to impuls do rozwoju i doskonalenia nowych procesów produkcji komponentów do pojazdów elektrycznych.

Założony w 1979 roku SEAT Components jest jednym z trzech centrów produkcyjnych firmy, obok Martorell i Barcelony, oraz jednym z dziewięciu wyspecjalizowanych zakładów produkcyjnych Grupy Volkswagen na całym świecie.

Źródło: www.evertiq.pl