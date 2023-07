Rynek wtórny EV: Czy aftermarket to klucz do wzrostu popularności elektromobilności w Polsce?

Pięć miesięcy później całkowita liczba stacji ładowania w Polsce wzrosła do 2836, z czego 1967 to stacje AC, a 869 to szybkie stacje DC (dane PSPA).

Z kupnem auta na prąd nie ma już problemu

Po pandemicznym załamaniu podaży samochodów, w tym elektrycznych, liczba ofert rynkowych szybko rośnie. Obecnie na największym portalu ogłoszeniowym w Polsce – OTOMOTO– liczba ofert sprzedaży nowych samochodów elektrycznych to blisko 1950 sztuk; jednocześnie – i to jest nie mniej ważne dla rozwoju elektromobilności – gwałtownie rośnie liczba ofert sprzedaży używanych pojazdów elektrycznych. Aktualnie liczba takich ofert na OTOMOTO przekracza 2100.

Wewnętrzne dane portalu mówią, że w 2022 roku 44 proc. ofert sprzedaży samochodów w pełni elektrycznych dotyczyło pojazdów nowych. Wśród nich najczęściej wystawiane modele to: Ford Mustang Mach-E (6,27 proc.), Audi e-tron (6,12 proc.), Skoda Enyaq (5,70 proc.), Audi e-tron GT (5,23 proc.), Fiat 500 (5,20 proc.). Ponad połowa ogłoszeń dotyczyła sprzedaży pojazdów używanych.

Na tym tle ciekawie wyglądają dane na temat tego, jakie oferty są najczęściej wyświetlane przez osoby poszukujące aut elektrycznych. Wśród najczęściej wyświetlanych marek są: Tesla (24 proc.), Nissan (10,68 proc.), Renault (9,07 proc.), BMW (8,88 proc.), Audi (4,89 proc.).

Rynek części zamiennych do elektryków dopiero raczkuje

O ile rynek samochodów elektrycznych – zarówno nowych jak i używanych – jest już mocno zaawansowany i realna, dostępna od ręki oferta samochodów jest coraz bogatsza, to rynek części zamiennych do samochodów elektrycznych jest w początkowej fazie rozwoju. Składa się na to kilka kwestii:

– większość samochodów elektrycznych to pojazdy nowe, wśród nich znaczna część to auta na gwarancji producenta; jednocześnie właściciele samochodów w młodszym wieku – nie tylko elektrycznych – są bardziej skłonni do korzystania z usług autoryzowanych stacji obsługi niż użytkownicy starszych aut o niższej wartości. To ogranicza rynek zamienników;

– niewielka liczba niezależnych warsztatów oznacza niższy popyt na części zamienne pochodzące spoza autoryzowanej sieci dilerskiej;

– przeciętne auto elektryczne ma o ok. 3000 mniej ruchomych części niż przeciętny samochód spalinowy;

– stosunkowo niewielka liczba starszych samochodów elektrycznych nie tworzy na razie popytu wystarczającego do oferowania wielu zamienników oryginalnych części.

Jednocześnie pojawiają się impulsy rozwojowe dla rynku. Przykładowo już wiele miesięcy temu Tesla udostępniła dokumentację serwisową oraz oprogramowanie serwisowe dla niezależnych warsztatów.

Spostrzeżenia dotyczące niskiej dostępności części zamiennych do aut na prąd potwierdza potwierdza Piotr Grzemski – Head of Parts OTOMOTO: „Rynek części używanych przeznaczonych do samochodów elektrycznych jest dziś niewielki, a wiele warsztatów nie oferuje jeszcze możliwości serwisu pojazdów zeroemisyjnych i hybryd. Jednak obserwacja rynku motoryzacyjnego w Polsce i absolutna dominacja aut używanych, które charakteryzuje coraz wyższa średnia wieku, pozwala nam przewidywać, że właśnie od dynamiki rozwoju rynku wtórnego, zależy popularyzacja samochodów elektrycznych w naszym kraju. Spodziewając się, że będziemy korzystać z samochodu przez kolejnych kilka lat, musimy mieć pewność, że w razie potrzeby łatwo znajdziemy do niego części niezbędne podczas napraw, a także że samochodem bez problemu zajmie się zaufany mechanik. Dziś kategoria części w OTOMOTO rozwija się bardzo dynamicznie, a platforma daje dostęp do ponad 4 milionów ogłoszeń z częściami. Sądzę, że w ciągu kilku lat znacząca część z nich będzie przeznaczona właśnie do samochodów elektrycznych”.

Samochody elektryczne to wyzwanie dla warsztatów

W kwestii serwisu samochodów na prąd ograniczeniem dla warsztatów zajmujących się pojazdami spalinowymi jest konieczność posiadania mechaników z uprawnieniem do obsługi urządzeń pracujących pod wysokim napięciem. To istotna bariera.

Naprawy układów napędowych pojazdów elektrycznych wykonywane przez nieprzeszkolone osoby mogą być zresztą niebezpieczne – chodzi zarówno o ryzyko porażenia prądem jak i groźbę poparzeń w razie narażenia na kontakt z łukiem elektrycznym. Naprawy te wymagają zatem wiedzy, ale też odpowiedniego sprzętu. Inwestycje z punktu widzenia warsztatów są wysokie, a liczba potencjalnych klientów wciąż niska.

Są jednak i dobre wiadomości dla niezależnych warsztatów: samochody elektryczne korzystają z wielu rozwiązań podobnych lub wręcz identycznych do tych, które wykorzystywane są w samochodach spalinowych. Każde auto elektryczne ma, obok instalacji wysokonapięciowej, „tradycyjną” instalację elektryczną 12 V; każdy samochód elektryczny ma zawieszenie, które naprawia się w taki sam sposób jak układy jezdne samochodów spalinowych. Regularnego serwisu – tak samo jak w przypadku aut spalinowych – wymaga ogumienie aut na prąd. Podobnie hamulce elektryków wymagają „normalnego” serwisu, nawet jeśli mają wyższą żywotność niż układy hamulcowe w pojazdach spalinowych. Również naprawy blacharskie oraz naprawy elementów wyposażenia zazwyczaj mogą być obsługiwane w tradycyjny sposób.

Największe różnice widać np. w przypadku większych przeciążeń — w wielu samochodach elektrycznych uruchamiają się zabezpieczenia, które ze względów bezpieczeństwa blokują akumulatory trakcyjne, a ich uruchomienie jest możliwe jedynie w specjalistycznym serwisie.

Również np. obsługa niektórych elementów wyposażenia aut elektrycznych różni się od obsługi podobnych podzespołów w pojazdach spalinowych np. ze względu na inny sposób zasilania ich.

Tak czy inaczej rynek napraw aut elektrycznych rośnie, dużą rolę odgrywają w tym floty, które inwestują w auta elektryczne lub wręcz całkowicie przechodzą na elektromobilność.

Także auta eksploatowane prywatnie w większym stopniu niż spalinowe z czasem zapewnią pracę warsztatom. To dlatego, że możliwości wykonywania przez użytkownika jakichkolwiek napraw we własnym zakresie maleją od lat i można się spodziewać, że w przyszłości ograniczą się do tak podstawowych czynności jak wymiana piór wycieraczek.

Naprawy baterii – nisza do zagospodarowania

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że samochody zelektryfikowane, np. pierwsze japońskie hybrydy, są na rynku od ponad 20 lat. Wiele z pierwszych egzemplarzy tych samochodów jeździ do dziś m.in. za sprawą nielicznych niezależnych serwisów, które wyspecjalizowały się w naprawach układów hybrydowych w tych pojazdach. W Polsce funkcjonują warsztaty, które regenerują silniki elektryczne, a także wymieniają uszkodzone ogniwa w bateriach trakcyjnych aut hybrydowych, przywracając tym pojazdom pełną sprawność. Powstają niezależne warsztaty, które zajmują się naprawami baterii litowo-jonowych napędzających auta elektryczne, jest to jednak wciąż bardzo wąska specjalizacja.