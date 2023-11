Quantron – nowy gracz, który rewolucjonizuje rynek transportowy

Transport oparty o paliwa kopalne jest zaraz po sektorze energetycznym jednym z najbardziej wpływających na emisję dwutlenku węgla do atmosfery na świecie obszarów, a zmniejszenie jego emisyjności jest obiektem działań regulatorów na szczeblach unijnym i krajowym. Motoryzacja potrzebuje szybkich i skutecznych rozwiązań, które pozwolą przemodelować transport na bardziej przyjazny środowisku – to wyzwanie, przed którym staje cała branża w kontekście unijnych regulacji. Tymczasem na polskim rynku pojawiła się nowa marka – Quantron. W swojej ofercie posiada nie tylko samochody zasilane czystą energią z akumulatorów, ale przede wszystkim usługę przekształcenia istniejących samochodów spalinowych na pojazdy napędzane energią elektryczną.

Według pakietu „Gotowi na 55” jako pośredni krok w kierunku zerowych emisji średni poziom emisji z nowych samochodów osobowych będzie musiał zmniejszyć się o 55 proc. do 2030 r., a z nowych samochodów dostawczych o 50 proc. do 2030 r. Dodatkowo, zgodnie z tegorocznym rozporządzeniem Rady Europy po 2035 r. na kontynencie nie będą produkowane i sprzedawane samochody spalinowe. Od dłuższego czasu na rynku trwa dyskusja o alternatywnych źródłach zasilania samochodów, z których każde ma zarówno swoją rzeszę zwolenników, jak i krytyków. Faktem jest, że pojazdy elektryczne akumulatorowe i wodorowe posiadają „zerową emisję” w trakcie użytkowania. Te pierwsze dla wielu pozostają jednak ekologicznie kontrowersyjne ze względu na wysokie zużycie surowców i energii, niezbędnych do produkcji nowych pojazdów. Z kolei rozwój flot opartych o auta zasilane wodorem hamuje praktycznie nieistniejąca infrastruktura ładowania na polskim rynku. W trosce o najwyższą jakość usług, branża potrzebuje rozwiązań wydajnych, konkurencyjnych cenowo i przyjaznych dla środowiska, które pomogą jej na spełnianie potrzeb klientów, przy jednoczesnej zgodności z wymaganiami środowiskowymi regulatora.

– Quantron powstał na bazie prawie 140 lat doświadczenia jako spółka zależna firmy Haller GmbH. W ostatnim wieku doświadczyliśmy wielu rewolucji w transporcie, a dziś możemy projektować kolejną z nich. Wchodzimy na polski rynek w przededniu kluczowych zmian w transporcie. To moment, w którym całe krajowe ustawodawstwo i branża transportowa będą musiały dostosować się do wymagań, aby spełnić unijne cele. Jesteśmy partnerem na drodze lepszej, zrównoważonej przyszłości – mówi Jacek Grzybek, Dyrektor Zarządzający Quantron Polska. Do naszych kontrahentów i ochrony środowiska naturalnego podchodzimy kompleksowo i systemowo. Oznacza to, że nie zamykamy się na jedną opcję, forsując bezwzględnie jej zasadność, ale wychodzimy do rynku z pełnym portfolio rozwiązań. Pozwala nam to być towarzyszem w rozwoju branży, zmierzającej do zerowej emisji w przyszłości – dodaje.

Quantron-as-a-service. Rewolucja w infrastrukturze I zarządzaniu flotą

Na koniec sierpnia 2023 r. park samochodów dostawczych i ciężarowych z napędem elektrycznym w Polsce liczył 5010 sztuk, z tego BEV stanowiły ponad 99%, a w naszym kraju funkcjonowało 3003 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (6006 punktów ładowania). W sytuacji pojazdów napędzanych wodorem sytuacja jest zupełnie nowa – choć Polska jest jednym z największych producentów wodoru w Unii Europejskiej, praktycznie nieistniejąca infrastruktura ładowania stoi na przeszkodzie rozwoju tego segmentu. Pojazdy zasilane wodorem są w bezwzględnej mniejszości, stanowiąc na ten moment bardziej nowinkę i ciekawostkę, aniżeli poważnego gracza na rynku motoryzacyjnym, szczególnie z perspektywy branży TSL.

Odpowiedzią na wyzwania systemowe, która wyróżnia Quantron na tle branży jest dążenie do stworzenia ekosystemu produktów i rozwiązań o zerowej emisji 360 stopni. Oznacza to, że w przyszłości firma będzie dostarczała wszystkie elementy łańcucha wartości mobilności, takie jak „zielone” pojazdy, serwis i konserwację, ubezpieczenia, leasing, finansowanie, infrastrukturę, a także dostarczenie energii elektrycznej i wodoru. Usługa Quantron-as-a-Service jest obecnie uruchamiana w Niemczech, a po testowym okresie firma planuje udostępnić ją w Polsce. Z oferty będzie można korzystać na terenie całego kraju. Co więcej – firma w swojej ofercie posiada usługę przekształcania samochodów spalinowych w samochody napędzane energią elektryczną.

– Portfolio produktów i usług firmy zbudowaliśmy zgodnie z naszą misją „każdy pojazd, którego uda się uniknąć jest dobry dla środowiska”. Oznacza to, że dbamy zarówno o tych klientów, którzy planują dopiero wyposażać flotę, jak o tych, którzy już ją wyposażyli, ale w samochody spalinowe. Branża transportowa zasilana paliwami kopalnymi prężnie rozwijała się przez ostanie dekady. Na rynku istnieją dotychczas ogromne ilości wyprodukowanych aut, które warto maksymalnie zagospodarować. Dlatego jedną z kluczowych usług Quantron jest elektryfikacja istniejących użytkowych samochodów spalinowych i przekształcenie ich w zeroemisyjne pojazdy. Nadanie pojazdom spalinowym drugiego życia ma ogromny potencjał dla ochrony klimatu i zarządzania zasobami. W ten sposób emisje z produkcji baterii mogą być w pełni zrekompensowane przez uniknięcie emisji z produkcji nowych pojazdów – dodaje Jacek Grzybek.

Pojazdy dostępne na polskim rynku

Od 3 do 10 miesięcy polscy klienci poczekają na realizacje zamówień na samochody dostawcze. W przypadku samochodów ciężkich – czas może się wydłużyć. Na polskim rynku dostępnych jest kilka modeli.

QLI BEV. Modele 100% elektryczne od 3,5 do 7,2 tony. Modele QLI BEV (Battery Electric Vehicle) są w 100% elektryczne, dzięki czemu są bezemisyjne i ciche na drodze, a tym samym idealne do użytku nocnego. QLI BEV są produkowane zarówno jako nowe pojazdy, jak i przez modyfikację silników spalinowych w używanych pojazdach. Dzięki wysoko wydajnym akumulatorom, w które są wyposażone, QLI BEV oferują rzeczywisty zasięg do 180 km i mogą być naładowane przy użyciu szybkich ładowarek w ciągu około 1 godziny.

QLI FCEV. Transporter z wodorowymi ogniwami paliwowymi o masie 4,2 tony. QLI FCEV (Fuel-Cell Electric Vehicle) to innowacyjny samochód dostawczy zmieniający zasady rynku: 8,2 kilograma wodoru na pokładzie zapewnia rzeczywisty zasięg do 450 km. Dzięki wielu wariantom nadwozia jest elastyczny w użyciu, a ładowność i czasy tankowania są zbliżone do pojazdu z porównywalnym silnikiem spalinowym.

QUARGO 4 EV. Zero emisji i maksymalna elastyczność. Transport towarów w centrach miejskich (transport ostatniej mili) to stale rosnące zjawisko. Ze względu na rosnącą liczbę dostaw, hałas i zanieczyszczenia, dostawy stały się poważnym problemem. QARGO 4 EV to idealne rozwiązanie dla zrównoważonego transportu na ostatniej mili: cichy i bezemisyjny, z realnym zasięgiem do 230 km będącym w czołówce w swojej klasie.

QHM BEV i QHM FCEV to elektryczny ciągnik siodłowy zasilany z akumulatorów lub ogniw H2. W przeciwieństwie do klasycznych silników spalinowych, modele BEV są idealne do transportu redystrybucyjnego, logistyki zakładowej oraz operacji zbierania odpadów i generują znacznie niższe koszty konserwacji i naprawy.

Samochody ciężarowe są obecnie budowane na bazie samochodów MAN, w listopadzie Quantron podpisał strategiczną współpracę z firmą FORD TRUCKS na elektryfikowanie samochodów ciężarowych na bazie ciężarówki FORD F-MAX.

Dzięki wspólnie opracowanym pojazdom Quantron będzie mógł jeszcze bardziej zróżnicować swoją gamę przyjaznych dla środowiska rozwiązań w zakresie e-mobilności, zaspokajając w ten sposób rosnący popyt. Dzięki pierwszej fazie współpracy z Ford Trucks firma zapewni płynną adaptację zaawansowanych samochodów ciężarowych Forda, o masie do 44 t, które będą produkowane zgodnie z nowymi standardami już od pierwszego kwartału 2024 r.

W ramach strategicznej współpracy z Fordem kompleksowy asortyment rozwiązań Quantron, w tym innowacyjna oś elektryczna, dostosowany do indywidualnych potrzeb akumulator o dużej mocy, zarządzanie energią, czy aerodynamika zoptymalizowana pod kątem maksymalnej wydajności zostaną ocenione pod kątem integracji z pojazdami Ford Trucks. Partnerstwo umacnia silną pozycję Quantron jako pioniera zrównoważonej mobilności i podkreśla zaangażowanie obu firm w bardziej ekologiczną przyszłość w sektorze transportu. W związku ze współpracą, Ford Trucks zobowiązał się do osiągnięcia zerowej emisji w produkcji ciężkich pojazdów użytkowych do 2040 r., aby złagodzić skutki zmian klimatycznych.

CIZARIS 12 EV. Niezawodny i zrównoważony transport pasażerski. CIZARIS to 100% elektryczny autobus miejski, który podnosi transport pasażerski w obszarach miejskich na nowy poziom innowacji i bezpieczeństwa, z realnym zasięgiem do 370 km.

– Cennik naszych samochodów wciąż się tworzy – chcemy dostosować go maksymalnie do realiów rynku i wymagań branży. Jedno jest pewne – będzie on konkurencyjny w stosunku do cen aut spalinowych. Nasze dostawcze samochody oferują zasięg do 250 km, a wodorowe do 450 km. Nie dość, że mają jakość i wydajność, jakich potrzebuje polska branża logistyczna, to jeszcze pozwalają na zeroemisyjny, przyjazny dla środowiska transport – podsumowuje Jacek Grzybek z firmy Quantron.

Informacje o Quantron

Jesteśmy idealnym partnerem w zakresie rozwiązań zeroemisyjnej mobilności. Dostarczamy samochody dostawcze i ciężarowe do przewozu towarów i osób zasilane z akumulatorów i wodorowych ogniw paliwowych. W swojej ofercie mamy także autobusy miejskie i samochody komunalne specjalnego przeznaczenia. Oprócz nowych pojazdów elektrycznych, oferujemy także elektryfikację pojazdów używanych i istniejących, tworzenie indywidualnych koncepcji całościowych, obejmujących odpowiednią infrastrukturę ładowania, a także oferty wynajmu, finansowania i leasingu oraz szkolenia kierowców.

Jesteśmy także dostawcą zintegrowanych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb koncepcji elektryfikacji producentom pojazdów użytkowych, maszyn i pojazdów do intralogistyki. Pochodzimy z Augsburga w Bawarii i jesteśmy motorem napędowym innowacji w zakresie e-mobilności w ruchu pasażerskim, transportowym i towarowym. Posiadamy strategiczną umowę z siecią ponad 700 partnerów serwisowych oraz wszechstronną wiedzę wykwalifikowanych ekspertów z zakresu energoelektroniki i technologii akumulatorów, dzięki współpracy z największym na świecie producentem akumulatorów CATL.

Quantron AG, jako zaawansowana technologicznie spółka firmy Haller GmbH, łączy 138 lat doświadczenia w pojazdach użytkowych z najnowocześniejszą wiedzą na temat elektromobilności. Działamy w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech, Hiszpanii, Szwajcarii, Rumunii i w Polsce. Siedziba polskiego oddziału znajduje się w podwrocławskiej Długołęce, sprzedaż aut prowadzona jest w modelu direct, przez własną sieć opiekunów klienta. Więcej informacji: www.quantron.net.pl

Źródło: Quantron Polska