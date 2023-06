Producent stawia na samochody elektryczne i liczy miliardy

Alpine francuski producent samochodów sportowych w 2022 osiągnął rekordowe przychody (wzrost o 33% w porównaniu z 2021 r.) . Właściciel marki pochwalili się ponadto, że prawie 7 lat po premierze ich flagowy model A110 jest najczęściej sprzedawanym samochodem sportowym we Francji. W 2022 roku trzy limitowane edycje (A110 GT J. Rédélé, A110 Tour de Corse 75 i A110 R Fernando Alonso) zostały wyprzedane w zaledwie 30 minut. Całkowity portfel zamówień wynosi 7 miesięcy, a sprzedaż ma przekroczyć 4 200 sztuk w 2023 roku.

Dlatego właściciele Alpine niejako potwierdzając sukces marki postanowili ujawnić swoje plany. Wśród nich znalazły się m. in. konkretne liczby: ponad 8 miliardów euro przychodów w 2030 r. i próg rentowności w 2026 r. Firma swój sukces chce oprzeć na pojazdach elektrycznych. Opracuje też własną platformę o wysokich osiągach (APP) dla przyszłych w 100% elektrycznych samochodów sportowych.

Alpine już teraz zapowiada na rok 2030 gamę 7 modeli, w tym jednego roadstera i całkowicie nowego A310, oba opracowane na platformie APP.

– Ta kompleksowa gama samochodów sportowych umocni nasz udział w rynku na kluczowych rynkach w Europie i Japonii. Przyspieszy to nasz międzynarodowy rozwój, szczególnie w USA i Azji, gdzie nasze nowe modele będą dostępne w sprzedaży od 2027 roku. Naszym celem jest ekspansja z niszowej marki segmentowej do pełnoprawnej marki globalnej. Łącząc większy asortyment z ekspansją międzynarodową, dążymy do osiągnięcia marży operacyjnej na poziomie ponad 10% do 2030 r., a tym samym utrwalamy nasz model biznesowy – wyjaśnił Laurent Rossi, dyrektor generalny Alpine.

W gamie elektryków znajdą się:

– Elektryczny, sportowy i miejski A290 (samochód segmentu B oparty na platformie Renault 5 i Renault 4 CMFB-EV), który ma pojawić się w 2024 roku;

– crossover GT z segmentu C który będzie produkowany we Francji w fabryce Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé od 2025 roku;

– całkowicie nowy, całkowicie lektryczny A110, będący flagowym dziedzictwem i know-how firmy Alpine, który w sprzedaży pojawi się do końca 2026 roku.

