Polskie miasta stawiają na elektromobilność. Solaris liderem polskiego rynku autobusów elektrycznych

Choć ostatnie półrocze przyniosło Europie wiele trudności i wyzwań związanych z epidemią koronawirusa, firma Solaris minione kilka miesięcy wykorzystała bardzo produktywnie. Był to szczególne intensywny czas jeśli chodzi o realizację kontraktów na dostawy autobusów elektrycznych w Polsce.

Pierwszy autobus elektryczny Solaris dostarczył na polski rynek w 2015 roku. Dziś już ponad 150 tych bezemisyjnych pojazdów jeździ po ulicach 20 polskich miast. Ponad 300 kolejnych znajduje się w produkcji lub jest w trakcie dostaw. W najbliższych miesiącach, flota elektrycznych Solarisów w Polsce będzie stanowiła imponującą liczbę 490 pojazdów, dostarczonych do 33 miast. A nowych kontraktów wciąż przybywa.

Prekursorem zmian w Polsce była Ostrołęka, która jako pierwsza zamówiła elektryczne Solarisy, ale jako pierwsze do ruchu zostały włączone te wyprodukowane dla Jaworzna. Dziś we flocie PKM Jaworzno jeżdżą 23 elektryczne Solarisy, a kolejnych 20 sztuk jest w trakcie produkcji. Nowoczesne autobusy elektryczne, wyposażone w zaawansowane rozwiązania bateryjne i innowacyjne systemy bezpieczeństwa, w pakiecie z kompleksową obsługą posprzedażową, wybrały dotychczas: Bełchatów, Bielany, Bolesławiec, Chodzież, Ciechanów, Godzianów, Gręboszów, Inowrocław, Jaworzno, Katowice, Konin, Kozienice, Kraków, Kutno, Lublin, Łomianki, Malbork, Miechów, Ostrołęka, Ostróda, Ostrów Wielkopolski, Oświęcim, Poznań, Radom, Rzeszów, Sochaczew, Sosnowiec, Stalowa Wola, Szczecin Szczytno, Toruń, Tychy, Warszawa, Włocławek oraz Września. Nie należy tu też zapominać o Gdyni, która w imponujący sposób rozwija swój bezemisyjny, trolejbusowy transport już od lat, a ostatnio wzbogacając swoją flotę o tzw. „supertrolejbusy”, czyli Solarisy Trollino wyposażone w baterie trakcyjne, takie jak w autobusach elektrycznych, ładowane z trolejbusowej trakcji. Śmiało można powiedzieć, że to Solaris jest jednym z głównych autorów przemian w transporcie publicznym w Polsce.

„Każde jedno z powierzonych nam zamówień jest dla nas niezwykłym wyróżnieniem i nobilitacją, bez względu na to, czy dostarczamy jeden autobus elektryczny o długości 8,9 metra, czy 130 Urbino 18 electric, jak to ma miejsce w przypadku właśnie realizowanych dostaw do Warszawy. Jesteśmy dumni, ponieważ każda kolejna tego typu decyzja zakupowa samorządów to krok w stronę czystego powietrza i wysokiej jakości życia w polskich miastach” – powiedział Javier Calleja, Prezes Zarządu Solaris Bus & Coach S.A.

Równolegle do bieżącej realizacji kontraktów, firma Solaris z radością przyjmuje decyzje kolejnych włodarzy i przedstawicieli miejskich zakładów autobusowych o przejściu na ścieżkę elektromobilności. W ostatnich miesiącach Solaris podpisał wiele znaczących umów na dostawę nowoczesnych autobusów elektrycznych do polskich miast. Największe zamówienia złożyły Lublin, Kraków, Poznań i Katowice. Co szczególnie warte podkreślenia, wszystkie te miasta użytkowały produkty Urbino już wcześniej. Decyzje zakupowe mogły więc być poparte bezpośrednim doświadczeniem z ich eksploatacji.

Na początku maja ZTM w Lublinie zleciło producentowi z Bolechowa produkcję 12 Solarisów Urbino 12 electric, które dołączą do zamówionych w zeszłym roku 20 elektrobusów oraz 15 trolejbusów Trollino. Na kolejne pojazdy elektryczne zdecydowało się również MPK Kraków, gdzie dostarczonych zostanie aż 50 Urbino 18 electric. Oprócz imponującej liczby przegubowych elektryków, zamówienie obejmuje również 50 urządzeń do ładowania za pomocą złącza plug-in. To kolejne autobusy produkcji Solarisa, które wybrało to miasto – po ulicach Krakowa jeździ już 400 pojazdów z rodziny Urbino, w tym 26 Urbino electric. MPK Poznań, którego pasażerowie już od kilku miesięcy korzystają z komfortowych warunków jazdy w 21 solarisowych e-busach, zamówiło kolejne 37 autobusów elektrycznych. 31 z nich to modele Urbino 12 electric, 6 zaś to 18-metrowe przegubowce. Jeszcze więcej elektrycznych Solarisów pojawi się również w Katowicach. Przedstawiciele PKM podpisali w czerwcu umowę na 5 sztuk Urbino 12 electric, a w pierwszych dniach sierpnia na kolejnych 5 – tym razem przegubowych elektrobusów marki Solaris. Wraz z realizacją najnowszego zamówienia, po ulicach stolicy województwa śląskiego będzie jeździło już 20 nowoczesnych, w pełni bezemisyjnych pojazdów. Ponadto w Katowicach jeżdżą dwa pierwsze na świecie elektryczne autobusy do poboru krwi, które Solaris zbudował na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Sprzedaż autobusów elektrycznych w Europie rośnie niezwykle dynamicznie, a Polska zajmuje imponujące 5. miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby autobusów elektrycznych w miastach. To niezwykle ważny rynek dla producenta. Udział e-busów marki Solaris w polskiej elektrycznej flocie jest wyraźnie dominujący: elektryczne Solarisy stanowią już 76% całej floty e-busów. W samym 2019 roku zdecydowana większość zamówień na autobusy elektryczne w Polsce – aż 98%! – trafiła właśnie do Solarisa.

Źródło: Solaris Bus & Coach S.A